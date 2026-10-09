52-jähriger Lenker war am Freitag auf Höhe Dölsach hinterm Steuer kurz eingenickt. Es kam zur Kollision mit dem Wagen einer 66-jährigen Frau.

Sekundenschlaf dürfte am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 100 Drautalstraße geführt haben. Gegen 11.30 Uhr kollidierten zwei Pkw seitlich miteinander. Dabei wurde ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert und überschlug sich.

Eine 66-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw in Richtung Nikolsdorf unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 52-jähriger Italiener in die Gegenrichtung nach Lienz. Nach eigenen Angaben dürfte der Mann kurz hinterm Steuer eingenickt sein und geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeuge kamen schließlich im Straßengraben zum Stillstand.

Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen an der rechten Hand. Sie wurde vom Notarzthubschrauber C7 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Der 52-jährige Italiener erlitt Verletzungen im Brustbereich und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.