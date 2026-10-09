Flughafen-Chef in ZiB2: „Ticketsteuer ist Schuss ins eigene Knie“

Die Ryanair zieht neuerlich Flugzeuge ab, die AUA bangt um ihre Flottenmodernisierung – die hohen Standortkosten in Österreich sorgen für Kritik aus der Flugbranche. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, fordert ebenfalls „zumindest eine Halbierung der Ticketsteuer“.

Für den Luftfahrtstandort Österreich gab es zuletzt einige Hiobsbotschaften. Die sechs österreichischen Flughäfen haben heuer in den Monaten Juli und August einen Passagierrückgang verzeichnet. So sank die Zahl der Fluggäste inklusive Transit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent auf sieben Millionen Passagiere. An Bundesländerflughäfen wie Graz haben Airlines Flugverbindungen gestrichen, in Wien hat die Ryanair neuerlich ihre Präsenz verringert.

Die irische Billigfluglinie hat am Mittwoch mitgeteilt, dass im Winterflugplan nur noch 12 Flugzeuge in Wien stationiert sein werden. Im Sommer war Ryanair mit 14 und vergangenen Winter noch mit 16 Flugzeugen auf dem Wiener Airport vertreten. Gestrichen werden im Winterflugplan auch die London-Flüge ab Linz und – wie schon länger bekannt – ab Klagenfurt (im Sommerflugplan sind dann wieder Ryanair-Verbindungen ab Klagenfurt enthalten). Ryanair-Chef Michael O’Leary begründete die Entscheidung mit den hohen Standortkosten in Österreich. Die Fluggesellschaft hatte in der Vergangenheit wiederholt die Abschaffung der Flugticketabgabe in Höhe von 12 Euro gefordert.

„Im Wettbewerb etwas hinausgepreist“

Der Flughafen Wien verzeichnete laut Statistik Austria im Juli und August – im Vergleich zum Vorjahr – ein Minus von 5,8 Prozent auf 6,3 Millionen Passagiere. 2025 wurde ein Rekordjahr verbucht. Der Vorstand des Wiener Flughafens, Günther Ofner, betonte am Freitagabend in der ZiB2: „Wir haben uns im Wettbewerb etwas hinausgepreist.“ Das führe dazu, dass Airlines abwandern. „Um es etwas plakativ zu sagen, die Ticketsteuer ist ein Schuss ins eigene Knie und ein Arbeitsplatzförderprogramm für Bratislava.“ Die zwei Millionen Passagiere, „die uns heuer fehlen, die hat Bratislava mehr“, so Ofner.

Die Auslandsbeteiligungen der Flughafen Wien AG würden zeigen, dass es „anderswo stürmisches Wachstum“ gebe, so verzeichne etwa Malta ein Plus von 15 Prozent und Kosice einen Zuwachs von sogar 40 Prozent. „Deshalb glauben wir, dass es volkswirtschaftlich ein großer Vorteil wäre, wenn man die Ticketsteuer zumindest halbiert.“ Dann würde ein Teil des Verkehrs wieder zurück nach Wien kommen, sagt Ofner. „Das würde dem Finanzminister letztlich mehr Steuereinnahmen bringen als er heute durch die Ticketsteuer bekommt.“ In der EU gebe es nur noch acht Länder, die eine solche Steuer einheben, „Flugzeuge werden dort eingesetzt, wo sie wirtschaftlich fliegen können, das können sie derzeit bei uns nicht“. Es sei ein „Gebot der Vernunft, um Wachstum und Beschäftigung anzukurbeln, hier etwas zu tun.“ Deutschland habe die Steuer zuletzt deutlich gesenkt, „die Sondersituation unseres Flughafens ist, dass wir 55 Kilometer entfernt mit Bratislava einen Flughafen haben, wo es keine Ticketsteuer gibt“. Für die Low-Cost-Carrier sei das aber rund ein Drittel ihrer Kosten, „wenn sie Flugzeuge dort hinstellen, haben sie ein Drittel weniger Kosten“, rechnet der Flughafen-Vorstand vor.

Auch AUA-Chefin fordert Senkung

Auch AUA-Chefin Annette Mann forderte vor Kurzem eine Senkung der Standortabgaben in Österreich und erhöhte den Druck auf die Regierung. Nach Einschätzung von Brancheninsidern steht die geplante Anschaffung von fünf neuen Boeing 787 „Dreamlinern“ vor dem Aus, wenn der Bund nicht auf mehr Geld verzichtet. Mann fordert ein klares Bekenntnis der Politik zur Luftfahrtbranche. Während sich die Flughafengebühren moderat entwickelt hätten, seien die staatlichen Steuern und Abgaben in Österreich seit 2019 um 85 Prozent gestiegen. Nötig sei eine Senkung der Luftverkehrssteuer von derzeit 12 auf 8 Euro pro Passagier, was einer Entlastung von 70 bis 75 Millionen Euro entspräche. Die von Verkehrsminister Hanke für die nächsten zwei Jahre in Aussicht gestellten 60 Millionen Euro bezeichnete Mann zwar als positives Signal, die Summe decke den Bedarf jedoch nicht ab.