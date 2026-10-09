Ermittler: Flydubai-Co-Pilot plante Anschlag auf Flughafen Tel Aviv

Der Co-Pilot aus dem Oman wollte die Maschine vergangene Woche gezielt in Israel abstürzen lassen, bestätigen jetzt die Ermittler. Die Passagiere verhinderten eine Katastrophe.

Hinter dem vereinzelten Absturz auf einem Linienflug der Fluggesellschaft Flydubai vor einer Woche vermutet die Justiz einen geplanten Selbstmordanschlag. Der Co-Pilot aus dem Oman habe vorgehabt, die Maschine in ein Terminal des Flughafens Ben Gurion in Israel zu steuern, teilte der Generalstaatsanwalt der VAE am Freitag der Nachrichtenagentur WAM zufolge mit. Der Co-Pilot attackierte den Piloten mit einer Notfallaxt im Cockpit. Die Ermittlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigen, dass der Co-Pilot ein Attentat nach dem Vorbild des 11. September 2001 begehen wollte, erklärte Generalstaatsanwalt Hamad Saif al-Schamsi.

Die Ermittler sprechen von einem „Terroranschlag“. Der festgenommene Co-Pilot erklärte demnach, er habe sich bewusst bei Flydubai beworben, da die Airline Tel Aviv anfliegt. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Co-Pilot zwei frühere Flüge nach Tel Aviv genutzt habe, um sich mit der Flugroute und dem Flughafen vertraut zu machen, hieß es. Laut der Nachrichtenagentur WAM sei der Mann im Jänner 2026 zu Flydubai gewechselt und habe zuvor unter anderem für Oman Air gearbeitet. US-Medien hatten schon vor einigen Tagen vermutet, das Anschlagsziel sei der israelische Großflughafen Ben Gurion bei Tel Aviv gewesen.

Bei dem Vorfall hatte der Co-Pilot den indischen Flugkapitän mit einem Notfallaxt angegriffen, woraufhin der Jet in 30 Sekunden knapp 4.300 Meter in die Tiefe stürzte. Dem verletzten Kapitän war es den Angaben zufolge aber gelungen, die Cockpittür zu entriegeln. Passagiere und Besatzungsmitglieder drangen daraufhin ein und überwältigten den Angreifer. Ein zufällig anwesendes zweites Pilotenpaar an Bord landete die Maschine anschließend sicher im saudi-arabischen Tabuk. An Bord waren 174 Menschen, zumeist Israelis. Beide Piloten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Als Reaktion auf den Vorfall will Israel die Kontrollen ausländischer Piloten verschärfen. Rund um das Flydubai-Drama kursieren online teils krude Verschwörungstheorien.