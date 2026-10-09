Tempo für Großprojekte: Wer drankommt, entscheidet die Regierung

Kärnten will Genehmigungsverfahren für große Betriebsansiedelungen beschleunigen. Ein Koordinator in soll alle zuständigen Behörden gleichzeitig einbinden.

Das vor fünf Jahren eröffnete High-Tech-Werk von Infineon in Villach gilt als Vorbild für die neue „Task Force Betriebsansiedelung“

Wer in Kärnten ein großes Werk oder eine Betriebsanlage errichten will, braucht oft Genehmigungen nach mehreren Gesetzen und von mehreren Behörden. Dazu kommen unter anderem Fragen zu Flächenwidmung, Verkehr und Energieversorgung. Bisher wurden diese Schritte von den involvierten Behörden häufig nacheinander abgearbeitet. Das will die Landesregierung nun ändern: Eine „Task Force Betriebsansiedelung“ soll in Kärnten Großprojekte und „strategisch bedeutende“ Vorhaben begleiten.

Kern der Maßnahme ist ein Verfahrenskoordinator, der direkt bei der Landesamtsdirektion angesiedelt wird. Er soll die zuständigen Behörden und Beteiligten eines Projekts von Beginn an zusammenbringen, damit die Verfahrensschritte parallel statt nacheinander laufen. Projektwerber sollen außerdem einen fixen Ansprechpartner erhalten. Welche Vorhaben als strategisch bedeutend gelten, entscheidet die Landesregierung. Neue Planstellen oder ein eigenes Budget soll es dafür nicht geben. Laut Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) werden bestehende Zuständigkeiten je nach Projekt gebündelt, die Task Force komme „ohne zusätzliche Struktur aus“.

Start „de facto ab sofort“

Laut Fellners Sprecherin kann die Task Force „de facto ab sofort“ starten. Einen Namen für den Koordinator gebe es aktuell noch nicht. Feste Kriterien dafür, welche Projekte zum Zug kommen, gibt es keine – ausschlaggebend sei die Komplexität des Verfahrens. In Frage kämen etwa kritische Infrastruktur oder die Erweiterung großer Unternehmen. Wer dagegen etwa auf bereits gewidmetem Grund mit vorhandener Verkehrsanbindung eine Halle für 60 Beschäftigte baut, werde trotz der vielen Arbeitsplätze keinen Koordinator brauchen. Die Entscheidung treffe die Landesregierung „von Fall zu Fall, ohne vordefinierte und starre Kriterien“.

„Technologiepark Lavanttal“ als Paradebeispiel

Als „Paradebeispiel“ für ein solches Großprojekt nennt die Sprecherin den Technologiepark Lavanttal, der in St. Paul errichtet werden soll. Mehrere Projekte könnten auch parallel als Task Force geführt werden.

Wie viel Zeit sich sparen lässt, könne noch nicht genau beziffert werden. Als Vorbild verweist Fellner auf das um 1,6 Milliarden Euro neu errichtete High-Tech-Werk von Infineon in Villach. Dort sei es durch die gemeinsame Koordination „wahrscheinlich fast doppelt so schnell gegangen“, sagt die Sprecherin. Künftig sollen die Erfahrungswerte evaluiert werden.

Auch Klein- und Mittelbetriebe sollen Zugang zu Verfahrenskoordinatoren bekommen, und zwar in den Bezirkshauptmannschaften. Diese Koordinatoren gebe es laut Sprecherin bereits.