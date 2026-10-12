Alleinerziehende brauchen Unterstützung – nicht Tipps gegen Selbstmitleid

Anna Majcan über skurrile Ratschläge für Alleinerziehende und die Versäumnisse der Politik.

Denken Sie manchmal, alle Probleme wären gelöst, wenn Sie mehr Geld hätten?

Wenn Sie alleinerziehend sind, sollten Sie das jedenfalls nicht tun, sondern sich lieber ablenken. So zumindest der Tipp aus dem Familienministerium, der – gemeinsam mit anderen skurrilen Empfehlungen für Ein-Eltern-Familien – kürzlich in einer Broschüre des Bundeskanzleramts erschien.

Der Ratgeber schreibt von „Erster Hilfe bei Selbstmitleid“ – wer Job, Kinder und Haushalt alleine stemmt, jammert offenbar bloß.

Dass Politikerinnen und Politiker unterschiedliche Vorstellungen von Familienleben und Sorgearbeit haben, wissen wir nicht erst seit der verhöhnenden Aussage unseres Bundeskanzlers, Kinderbetreuung sei keine Arbeit. In diese Kategorie reiht sich der nächste Spott ein: „ElternTIPPs Alleinerziehend“. Der Ratgeber schreibt von „Erster Hilfe bei Selbstmitleid“ – wer Job, Kinder und Haushalt alleine stemmt, jammert offenbar bloß. Helfen sollen schlecht gealterte, sexistische Serientipps wie „Two and a Half Men“ oder „King of Queens“. Das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben und für alles verantwortlich zu sein, wird mit der Frage „Grenzen Sie sich zu wenig ab?“ abgetan. Und das Unterhaltskapitel heißt flapsig „Auge um Auge, Cent um Cent“.

Wenn Ratschläge auf Armut treffen

Cent um Cent zählen Alleinerziehende tatsächlich: Laut Statistik Austria ist fast jeder zweite Ein-Eltern-Haushalt armuts- oder ausgrenzungsgefährdet (48 %), sieben Prozent sind von absoluter Armut betroffen und können sich den Großteil wichtiger Grundbedürfnisse nicht leisten. Dazu kommen häufig Dauerstress, gesundheitliche Belastungen und mitunter Gewalterfahrungen – über 80 % der Alleinerziehenden sind Frauen.

Die Aktion geht völlig an der Lebensrealität von Alleinerziehenden vorbei. Sie brauchen keine Tipps zur Ablenkung, sondern eine Politik, die sie ernst nimmt.

Das BKA nahm die Broschüre zwar von der Website und „entschuldigt“ sie damit, dass die Inhalte ursprünglich aus 2016 nur aktualisiert worden seien – die Aktion geht aber so oder so völlig an der Lebensrealität von Alleinerziehenden vorbei. Sie brauchen keine Tipps zur Ablenkung, sondern eine Politik, die sie ernst nimmt und absichert. Der neue Unterstützungsfonds für Alleinerziehende war ein wichtiger erster Schritt. Weitere müssen folgen.



Anna Majcan ist Sprecherin des Grazer Frauenrats.