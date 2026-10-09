Auto erfasste 81-jährige Seniorin beim Kaiser-Josef-Markt

Die Grazerin wurde von einer 77-jährigen Autofahrerin beim Einbiegen übersehen. Fußgängerin wurde schwer verletzt.

Von der Glacisstraße kommend wollte am Freitag gegen 10.45 Uhr eine 77-Jährige mit ihrem Auto auf einen Parkplatz im Bereich des Kaiser-Josef-Platzes zufahren. Beim Abbiegen dürfte die Frau eine Fußgängerin übersehen haben. Die 81-jährige Grazerin war laut Polizei neben der Fahrbahn in dieselbe Richtung unterwegs, als der Unfall passierte.

Die Frau wurde zwar nur mit geringer Geschwindigkeit von dem Pkw erfasst, kam dadurch aber zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei führte routinemäßig Alkomat-Tests bei beiden Beteiligten durch, diese verliefen negativ.