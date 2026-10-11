Steirische Rotkreuz-Spitze: „So wollen wir wieder auf die Null kommen“
Präsident Michael Gruber und Geschäftsführer Helmut Schellnegger schlagen Sanierungskurs für das Rote Kreuz ein. Mehr als 100 Stellen werden eingespart, an der Nächtigungsabgabe will man mitnaschen.
Seit 1. August stehen Sie an der Spitze des steirischen Roten Kreuzes. Was ist seitdem passiert?
Michael Gruber: Ein neuer Kopf ist auch ein neuer Kurs. Ich versuche aber im Team zu arbeiten. Und das geht nur, wenn man zu den Leuten rausgeht. Wir haben 1800 berufliche und über 11.000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt haben wir das gemacht, was wir schon 2024 geplant haben und mit dem Zentralbetriebsrat alle beruflichen Mitarbeiter und Führungskräfte in den Bezirksstellen besucht um uns ein Lagebild zu machen.
Das stellt sich wie dar?
GRUBER: Für mich sehr positiv. Alle sind sehr bemüht, es gibt sehr viele Ideen. Aber viele davon haben bis jetzt kein Gehör gefunden.
Es wird wohl auch Kritik geübt worden sein.
Gruber: Minimal. Es gab Anregungen, wie man effizienter werden könnte. Dass man Arbeitsabläufe anschaut, Bürokratie abbaut, die Digitalisierung vorantreibt. Natürlich ist der Ruf nach einer nachhaltigen Finanzierung da. Dass wir für die Leistung, die wir für die Bevölkerung erbringen, auch entsprechend bezahlt bekommen.
Stichwort Finanzierung: Wie wollen Sie diese sicherstellen?
GRUBER: Wir werden unsere Hausaufgaben erfüllen – und haben schon einiges umgesetzt. Die Kritikpunkte aus dem Rechnungshofbericht (im Dezember 2024, Anm.) haben wir ernst genommen und begonnen effizienter zu werden. Die Firma Ernst&Young steht uns als externer Berater zur Seite. Aber es muss auch einnahmenseitig etwas passieren.
Woran denken Sie da konkret?
Gruber: Wir haben rund 15 Millionen Nächtigungen in der Steiermark im Jahr, diese Gäste zahlen eine Tourismusabgabe. Wenn man diese leicht erhöht, dann würden sich die Gemeinden und das Land einiges ersparen. Und ein Teil davon könnte an uns gehen.
Das ist spannend, weil LH Kunasek eben erst die Erhöhung der Nächtigungsabgabe angekündigt hat. Die soll aber zum Teil ins Landesbudget fließen.
GRUBER: Dann ist der richtige Weg ja schon eingeschlagen. Wir können das ohnehin nicht entscheiden, wir können nur aufzeigen. Aber dass es geht, zeigt das Burgenland, wo 22 Prozent der Tourismusabgabe an das Rote Kreuz fließt.
Zu den Personen
Michael Gruber übernahm nach dem überraschenden Rücktritt von Siegfried Schrittwieser im August geschäftsführend das Amt des Präsidenten. Der 55-Jährige ist auch Bezirksstellenleiter von Fürstenfeld. Im Hauptberuf ist er Vorsitzender der Gewerkschaft der steirischen Pflichtschullehrer (FCG).
Helmut Schellnegger ist seit Mai 2025 Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes, ihm zur Seite steht Stellvertreterin Silke Jungbauer. Der 55-jährige Köflacher ist ausgebildeter Finanz- und Businessmanager und war zuvor Leiter für Finanzen, Controlling und Informationstechnologie beim steirischen Roten Kreuz.
Wie ist aktuell die finanzielle Situation?
Helmut Schellnegger: Wir haben Ende 2025 ein Budget verabschiedet mit einem Minus von 7 Millionen Euro. Dann trafen uns über Nacht die Veränderungen mit den ÖGK-Satzungen. Deshalb mussten wir Anfang des Jahres auch im Auftrag unserer Wirtschaftsprüfer das Budget nachschärfen, mit weiteren 5 Millionen Euro minus.
Also in Summe droht heuer ein Abgang von 12 Millionen Euro.
Schellnegger: Wir wussten schon Ende 2024, wir müssen schauen, wo sich Speck angesammelt hat. Mittlerweile haben wir, ohne irgendwelche Kürzungen vornehmen zu müssen, bereits eine Million Euro eingespart. Zusätzlich wollen wir mit dem Land und der ÖGK die Gespräche weiterführen. Mit den steirischen Spitzen der ÖGK sind das auch sehr gute und partnerschaftliche, aber bei der Bundes-ÖGK beißen wir auf Granit. Wir sind dennoch zuversichtlich, dass die Tarife der Inflation angepasst werden. Wir fordern zusätzlich aber auch das Nichtgeleistete von heuer ein.
Verhandelt wird auch mit dem Land Steiermark?
Schellnegger: Es gibt ja seit dem Vorjahr die Arbeitsgruppe Rettungswesen, die regelmäßig tagt. Da verfolgen wir das Ziel, dass wir einen Leistungsvertrag bekommen, um von dieser Förderungsschiene wegzukommen. Wenn wir unsere tatsächlich erbrachten Leistungen abgegolten bekommen, können wir uns wieder mehr bewegen und müssen nicht jedes Jahr von Pontius zu Pilatus pilgern.
Wird es zu weiteren Fusionen von Bezirksstellen kommen?
Gruber: An den ehrenamtlichen Strukturen wird nichts verändert. Aus der Zusammenlegung von Radkersburg und Feldbach hat man die Lehren gezogen. Auch an den Ortsstellen wird nicht gerüttelt. Um Freiwillige zu bekommen, müssen wir vor Ort sein. Und an oberster Stelle steht die Versorgung der Steirerinnen und Steirer.
Aber beim Personal wird gespart.
Schellnegger: Nur mit natürlichen Abgängen in den nächsten zwei, drei Jahren. Es gibt immer eine gewisse Fluktuation, die hat leider auch zugenommen. Wir wollen nicht die Verwaltung ausdünnen. Aber dort, wo es möglich ist, wird nicht nachbesetzt. Da kommen wir auf eine Zahl, mit der wir arbeiten können. In Kombination mit einer Einnahmensteigerung kommen wir so auf eine schwarze Null.
Wie groß ist diese Zahl?
Schellnegger: Eine niedrige dreistellige Zahl. Zwischen 100 und 200.
Zahlen
Für das Rote Kreuz Steiermark arbeiten 11.028 freiwillige und 1820 berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand Ende 2025).
Dazu kommen jährlich rund 640 Zivildiener und 100 Teilnehmende am Freiwilligen Sozialen Jahr.
Ex-Präsident Schrittwieser hat von Leistungskürzungen gesprochen, wird es die geben?
Gruber: Ich habe einen anderen Zugang. Das wäre Sparen an der Bevölkerung.
Das steirische Rote Kreuz hat ja nach dem Umzug in die neue Zentrale frei gewordene Liegenschaften. Wie sieht es mit deren Verwertung aus?
Gruber: Wir haben die Merangasse mit einem Schätzpreis von rund zwei Millionen Euro, Schloss Laubegg mit rund fünf Millionen Euro und eine Liegenschaft in der St. Peter Hauptstraße. Leider ist der Markt derzeit nicht gut.
Werden Sie bei der Wahl 2028 als Präsident kandidieren?
Gruber: Für meine Visitenkarte brauch ich es nicht, weil ich bekomme für dieses Amt null Euro. Es steckt eine gewisse Leidenschaft drin. Man kann seine Talente für die Mitmenschen einbringen. Mit meinem Team zusammen schaffe ich das, darum habe ich mich damals unter Siegi Schrittwieser als Stellvertreter aufstellen lassen.
Stehen Sie noch im Kontakt mit Ihrem Vorgänger?
Gruber: Ja. Wir sind uns nicht böse.