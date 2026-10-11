Steirische Rotkreuz-Spitze: „So wollen wir wieder auf die Null kommen“

Seit 1. August stehen Sie an der Spitze des steirischen Roten Kreuzes. Was ist seitdem passiert? Michael Gruber: Ein neuer Kopf ist auch ein neuer Kurs. Ich versuche aber im Team zu arbeiten. Und das geht nur, wenn man zu den Leuten rausgeht. Wir haben 1800 berufliche und über 11.000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt haben wir das gemacht, was wir schon 2024 geplant haben und mit dem Zentralbetriebsrat alle beruflichen Mitarbeiter und Führungskräfte in den Bezirksstellen besucht um uns ein Lagebild zu machen.

Das stellt sich wie dar? GRUBER: Für mich sehr positiv. Alle sind sehr bemüht, es gibt sehr viele Ideen. Aber viele davon haben bis jetzt kein Gehör gefunden.

Es wird wohl auch Kritik geübt worden sein. Gruber: Minimal. Es gab Anregungen, wie man effizienter werden könnte. Dass man Arbeitsabläufe anschaut, Bürokratie abbaut, die Digitalisierung vorantreibt. Natürlich ist der Ruf nach einer nachhaltigen Finanzierung da. Dass wir für die Leistung, die wir für die Bevölkerung erbringen, auch entsprechend bezahlt bekommen.

Stichwort Finanzierung: Wie wollen Sie diese sicherstellen? GRUBER: Wir werden unsere Hausaufgaben erfüllen – und haben schon einiges umgesetzt. Die Kritikpunkte aus dem Rechnungshofbericht (im Dezember 2024, Anm.) haben wir ernst genommen und begonnen effizienter zu werden. Die Firma Ernst&Young steht uns als externer Berater zur Seite. Aber es muss auch einnahmenseitig etwas passieren.

Woran denken Sie da konkret? Gruber: Wir haben rund 15 Millionen Nächtigungen in der Steiermark im Jahr, diese Gäste zahlen eine Tourismusabgabe. Wenn man diese leicht erhöht, dann würden sich die Gemeinden und das Land einiges ersparen. Und ein Teil davon könnte an uns gehen.