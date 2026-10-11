Acht Medaillen für Völkermarkter Sportverein am Wörthersee

Bei der 54. Kärntner Meisterschaft im Rudern überzeugte der Nachwuchs des VST mit starken Leistungen. Für einige war der Wettkampf sogar eine Premiere.

Acht Medaillen, viele sportliche Erfolgsmomente und wertvolle Erfahrungen: Die Sektion Rudern blickt auf einen gelungenen Saisonabschluss zurück. Bei der 54. Kärntner Meisterschaft am 3. Oktober 2026 in der Ostbucht des Wörthersees zeigte der Nachwuchs großen Einsatz und konnte die intensive Trainingsarbeit mit zahlreichen Erfolgen belohnen. Mit einer großen Mannschaft gingen die Nachwuchsruderinnen und Nachwuchsruderer an den Start. Für die erfolgreichen Medaillengewinner war die Meisterschaft eine weitere wichtige Station in der Regattasaison 2026.

Premiere auf der Regattastrecke

Doch nicht nur die Podestplätze machten den Wettkampftag zu einem besonderen Erlebnis. Für einige der jüngsten Vereinsmitglieder war es die erste Regatta überhaupt. Entsprechend groß war die Aufregung vor dem Start. Dabei ging es zunächst weniger um Medaillen als vielmehr darum, die Nervosität zu überwinden, sich der Herausforderung zu stellen und erste Wettkampfluft zu schnuppern. „Gerade diese Erfahrungen sind ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Entwicklung“, betonen die Mitglieder des Vereins. Auch die bereits wettkampferfahrenen Aktiven nutzten die Meisterschaft, um sich mit der Konkurrenz zu messen und die Saison gemeinsam ausklingen zu lassen.

1 / 4 Viele junge aber auch „ältere“ Mitglieder gingen an den Start © VST Rudern

Die Trainer Helena Grabner und Jakob Stornig betreuten und unterstützten die Nachwuchssportler während des gesamten Wettkampfs. Auch die Eltern sowie weitere Aktive der Sektion Rudern, die teilweise selbst an den Start gingen, trugen zur guten Stimmung und zum reibungslosen Ablauf bei. „Wir sind dankbar für den Einsatz der Trainerinnen und Trainer, Eltern, Aktiven und Helfenden. Ein weiterer Dank gilt dem Kärntner Ruderverband für die Organisation der Meisterschaft.“

Mit dem Wettkampf am Wörthersee endet für die Sektion Rudern eine ereignisreiche Saison. Nun richtet sich der Blick bereits nach vorne: Mit weiterem Training und frischer Motivation soll in der kommenden Saison an die bisherigen Leistungen angeknüpft werden.