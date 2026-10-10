Kinderbuchlesung in Liezen: „Oh Schreck, mein Freund ist weg!“

Im Regionalbüro Liezen der Kleinen Zeitung begeisterte Autorin Andrea Schwab mit ihrem Abenteuer rund um Raupe Fridolin und Käfer Ronny Kindergartenkinder und Volksschüler.

Ungewohnte Geräuschkulisse im Regionalbüro Liezen der Kleinen Zeitung. Wo sonst akustisch Tastengeklapper und Telefonate vorherrschen, dominierten am Freitagnachmittag helles Lachen und aufgeregte Kinderstimmen. Die aber ungeteilter Aufmerksamkeit wichen, sobald Autorin Andrea Schwab mit der Lesung ihres Buches „Wo ist Fridolin?“ begann.

Das Abenteuer rund um den gelben Marienkäfer Ronny, der seinen Freund, die titelgebende Raupe Fridolin, sucht, ist das erste Buch der Gröbmingerin. Und als Mama, gelernte Kindergartenpädagogin und leidenschaftliche Volksschullehrerin verstand sie es natürlich auch, ihr junges Publikum gekonnt einzubinden.

„Essen Raupen auch Eis?“

Etwa mit Fragen. „Essen Raupen auch Eis?“ – „Nein!“, so der lautstarke und einhellige Tenor der Kinderschar. Oder mit Rätseln. „Wer kann mir sagen, wie viele Raupen hier auf dem Bild zu sehen sind?“, will Schwab wissen. Eine Aufgabe, die vermutlich eher an die Volksschüler gerichtet ist – doch Helena, ein Kindergartenkind, kommt ihnen beim Aufzeigen zuvor. Das kleine Mädchen zählt sodann bravourös elf Raupen. Die Autorin zeigt sich beeindruckt.

1 / 21 Klicken Sie sich durch die besten Bilder von der Kinderbuchlesung! © KLZ / Benedikt Karl

Auch die Mitmachspiele kommen gut an, ebenso das „Lied der Freundschaft“, das Schwab zusammen mit Musiker Josef Schnedl selbst geschrieben hat. Großer Andrang herrscht dann auch nach der Lesung am Basteltisch, wo die kleinen Besucher mit selbstklebenden Glitzersteinen und bunten Stiften ihr eigenes Lesezeichen gestalten können.

Verlosung als Grande Finale

Abschließender Höhepunkt der Veranstaltung: eine Verlosung. Über den Hauptpreis, das Buch des Nachmittags, darf sich Tobias freuen. Doch auch die anderen gehen nicht mit leeren Händen nach Hause – von der Autorin gibt es unter anderem einen Schoko-Marienkäfer, von der Kleinen Zeitung ein Geschenksackerl für jedes Kind.

Bleibt noch die Frage, wo Fridolin denn eigentlich war? Nun, wer das wissen will, muss in Schwabs Buch nachlesen. Ob das Schmetterlingstattoo, das diese ihren Zuhörern noch mit auf den Nachhauseweg gab, etwas damit zu tun hat?