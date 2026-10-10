Liebe Frau Förstner!

Ihr Brief hat mich berührt. Warum können nicht alle Integrationsgeschichten so klingen? Wir hätten weniger Schulen mit der hässlichen Aufschrift „Brennpunktschule“. Wir hätten keine Sittenwächter auf den Gängen und nicht so viele Kinder, die der Unterrichtssprache nicht folgen können, obwohl sie hier geboren wurden. Wir hätten weniger Mütter, die nicht vor die Tür und unter die Leute dürfen, und keine Studien, in denen die Hälfte der Befragten die eigenen religiösen Normen über jene des Rechtsstaats stellt. Wir hätten keine giftige Stimmung im Land, weniger Misstrauen und nicht so tiefe Gräben. Es wäre ein anderes Land.

Ihr Beispiel macht aber auch deutlich, wie wichtig das Bemühen um Differenzierung ist. Es gibt die tabuisierten Fehlentwicklungen, und es gibt die vielen Gegenbilder geglückten Zusammenlebens, als Folge guten Willens auf beiden Seiten. Auch sie verdienen mediale Aufmerksamkeit. Der muslimische Glaube muss keine Barriere sein und nicht im Widerspruch stehen zu westlicher Demokratie und Lebensart. Das beweist Bosnien. Bosnien ist nicht Syrien. Kulturelle Nähe hilft. Unvergessen bleibt ein Spaziergang mit dem Schriftsteller Dževad Karahasan durch Sarajevo, seine Schicksalsstadt. Der Weg führte hinauf zum jüdischen Friedhof, vorbei an verfallenen Villen aus der Monarchie. Der Begleiter wollte den einen Moment mit mir teilen, jenen Augenblick, als unten in der Stadt zeitgleich das Geläut und die Gebete der vier Weltreligionen ertönten und miteinander verschmolzen. Die geschundene Stadt ist noch immer ein Stück Utopie.

Der Schlüssel für gelingende Integration ist die Bildungsbereitschaft und mit ihr verknüpft: der Erwerb der Sprache. Auch das machen Ihre Zeilen deutlich. Zwei Wochen nach Ihrer Ankunft saßen Sie auf der Schulbank. Auf dem Weg zur Schule mussten Sie nicht mehr gebeugt und in Todesangst neben einem Schutz gebenden Bus herlaufen, um von den Scharfschützen nicht gesehen zu werden. In einem Kriegsmuseum in Sarajevo erinnern kleine, bunte Strickhandschuhe an die getöteten Kinder. Auch daran musste ich beim Lesen denken. Sie empfinden gegenüber dem Land, das Ihnen Schutz und ein Weiterleben ohne Angst ermöglichte, Dankbarkeit. Dass sie diese öffentlich äußern, empfinde ich als große Geste. Lehrer und Mitschüler halfen Ihnen, das Fremdsein zu überwinden. Die Stofftiere sind ein berührendes Sinnbild. Sie besuchten weiterführende Schulen, heirateten, erziehen Ihre Kinder zweisprachig und arbeiten heute als diplomierte Krankenschwester in der Intensivstation eines obersteirischen Spitals. Viele könnten ohne Ihresgleichen den Betrieb gar nicht aufrechterhalten. Was Sie an Wohlwollen erfahren haben, geben Sie an die Gesellschaft zurück, nicht nur als Beitragszahlerin. Sie sprechen von zwei Heimaten, die Sie in sich tragen. Vor- und Zuname weisen auf beide hin. Wie wichtig wäre es, das stillstehende, falschen Einflüssen überlassene Bosnien rascher, stufenweise in die EU zu integrieren, schon allein, um die nationalistischen Zündler zu zügeln und der Jugend eine Perspektive aufzuspannen. Beide Ihre Heimaten hätten dann ein gemeinsames Dach.