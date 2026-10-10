Mit bis zu 14.200 genehmigten Besuchern erreichte das Kulttreffen des Marderjagdvereins Söding am Samstag in Köflach eine neue Dimension.

Hirschgeweih statt Kühlerfigur, Tierpräparate als Autoschmuck, eine Couch auf dem Dach und aus dem Heck ragt der obere Teil eines Hochsitzes. Beim „Rehrsalotstechen“ des Marderjagdvereins Söding gelten andere Maßstäbe als bei einem klassischen Oldtimertreffen. Am Samstag lockte das Spektakel Tausende Besucherinnen und Besucher auf den Parkplatz des Pibersteiner Sees in Köflach.

Aufheulende Motoren und lautes Auspuffknallen vermischten sich mit DJ-Beats, Volksmusik und den Klängen der Bergkapelle Rosental. „Schwabler Gerhard“ und „Hatzl Wolfi“, die mit ihren humorvollen Videos in den sozialen Medien viral gegangen sind, heizten ihren Fans auf der Showbühne ein und standen für Fotos zur Verfügung. Mit ihrem eigenwilligen Mix aus Fahrzeugkult und weststeirischem Schmäh haben die beiden Kunstfiguren einen Nerv getroffen. Ihre Veranstaltungen sorgen zweimal jährlich quer durch alle Altersgruppen für großen Andrang.

1 / 191 Thomas Ott (am Steuer) und seine Freunde aus Oberösterreich haben für das Treffen beispielsweise eine fahrbare Schnapsbrennerei gebaut. © Cescutti Robert

Gäste aus dem Ausland angereist

Bei den Treffen kommen Menschen mit unterschiedlichsten Interessen zusammen. „Viele verbindet die Begeisterung für alte Autos, aber auch die Musik, das Essen und Trinken sowie die entspannte Atmosphäre machen das Rehrlsalotstechen aus. Bei uns ist für jeden etwas dabei“, sagt Schwabler. Dafür nehmen die Besucher weite Anreisen auf sich, beispielsweise aus den Niederlanden, Deutschland oder der Schweiz.

„Es ist eine Veranstaltung, bei der jeder seinen Vogel ausleben und einfach so sein kann, wie er ist“, bringt Thomas Ott den Reiz des Treffens auf den Punkt. Gemeinsam mit Freunden aus Oberösterreich ist er nach Köflach angereist – im Gepäck eine selbst gebaute, fahrbare Schnapsbrennerei. „Wir haben sogar um ein Schnapsbrennrecht angesucht und dürfen ganz offiziell brennen“, erzählt Ott.

Beim Treffen kann jeder seinen Vogel ausleben und einfach so sein, wie er ist. — Thomas Ott , Besucher

Wertschöpfung für die Region

Mit einer genehmigten Besucherzahl von 14.200 Personen erreichte das Treffen eine neue Dimension. „Die Auswertung der Funkzellendaten zeigt, dass sich im Gebiet rund 15.000 Handys eingeloggt haben. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung bringt Wertschöpfung für die gesamte Region“, zieht Bezirkshauptfrau Elisabeth Kladiva Bilanz. Zur Freude vieler Gastronomen und Touristiker bekennt sich der Marderjagdverein klar zur Weststeiermark: „Wir sind hier aufgewachsen und stolz auf unsere Heimat und unseren Dialekt. Es wäre schön, wenn dieser wieder stärker in den Vordergrund rückt und zum Trend wird“, sagt Schwabler.

Rund 200 Menschen arbeiten zusammen, um das Großevent möglich zu machen. Die Kooperation zwischen der Behörde, den Einsatzorganisationen und den Veranstaltern funktioniert sehr gut. „So eine geniale Veranstaltung ist einzigartig für die Steiermark“, betonten Bürgermeister Helmut Linhart und Nationalrat Markus Leinfellner beim Bieranstich. Gefeiert wird am Samstag noch bis 22 Uhr, bei einer fulminanten Aftershowparty soll die ausgelassene Stimmung ihren Höhepunkt erreichen.