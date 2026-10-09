Tourismusbilanz nach neun Monaten zeigt kleines Plus bei Urlauber-Nächtigungen. Knapp fünf Prozent mehr Einnahmen von ausländischen Gästen im ersten Halbjahr.

Die Bilanz nach neun Monaten zeigt ein kleines Plus bei den Gästen in Kroatien

Kroatiens wichtigste Branche, der Tourismus, wächst weiter, aber langsamer als in den Vorjahren. Von Jänner bis Ende September zählte das Meldesystem eVisitor 20,1 Millionen Ankünfte und 104,9 Millionen Nächtigungen, wie die Kroatische Zentrale für Tourismus (HTZ) am Freitag mitteilte. Das sind zwei beziehungsweise ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Laut Tourismusminister Tonči Glavina ließen ausländische Gäste im ersten Halbjahr laut Nationalbank HNB 4,59 Milliarden Euro im Land, knapp fünf Prozent oder 212 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Noch stärker fällt eine zweite Kennzahl aus: Der Wert der fiskalisierten Rechnungen im Tourismus, also der an die Steuerbehörde gemeldeten Kassenumsätze, lag laut Glavina in den ersten neun Monaten um fast 18 Prozent über dem Vorjahr. Die Zahl der Rechnungen stieg um sechs Prozent.

Zahlen bedingt vergleichbar

Allerdings müssen seit Jahresbeginn in Kroatien auch Rechnungen gemeldet werden, die per Überweisung bezahlt werden. Bis Ende 2025 galt die Pflicht nur für Bar- und Kartenzahlungen. Ein Teil des Zuwachses könnte also darauf zurückgehen, dass mehr Umsätze erfasst werden als im Vorjahr. Offen bleibt daher, wie viel vom Plus auf höhere Preise entfällt. Glavina sieht jedenfalls den gewünschten Kurs im kroatischen Tourismus bestätigt: mehr Wertschöpfung, mehr Qualität und eine gleichmäßigere Auslastung über das Jahr.

Starkes Sommer-Finale in Kroatien Der September brachte 2,6 Millionen Ankünfte und 14,3 Millionen Nächtigungen, jeweils drei Prozent mehr als im Vergleichsmonat ein Jahr zuvor. Der September wuchs damit schneller als das Gesamtjahr. Kristjan Staničić, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus (HTZ), wertet das laut Medienberichten als Zeichen, dass sich die Nachfrage zunehmend über die Hochsaison hinaus streckt. Zusätzliches Potenzial sieht er in Fernmärkten und in Segmenten mit höherer Wertschöpfung.

Hohe Abhängigkeit von der Küste und von Mitteleuropa

Die Konzentration bleibt hoch: 100,5 Millionen Nächtigungen entfielen auf die Adria, also rund 96 Prozent. Das Binnenland samt Zagreb kam auf 4,4 Millionen. Die Regionen Istrien (29,5 Millionen), Split-Dalmatien (19,9 Millionen) und die Kvarner-Bucht (17,6 Millionen) stehen zusammen für fast zwei Drittel aller Nächtigungen.

© Facebook Tourismusminister Tonči Glavina

Deutschland ist mit 20,8 Millionen Nächtigungen der mit Abstand größte Markt und stellt knapp ein Fünftel. Es folgen Kroatien selbst (13 Millionen), Slowenien (10,8 Millionen), Österreich (7,7 Millionen), Polen (7,2 Millionen) und Tschechien (5,1 Millionen).

Deutschland, Slowenien, Österreich, Polen und Tschechien liefern zusammen knapp die Hälfte aller Nächtigungen. Schwächelt dort die Konjunktur, trifft das Kroatien direkt.

Für das Schlussquartal setzt die Regierung auf Advent und Veranstaltungen im ganzen Land, um das Jahr im Plus abzuschließen.