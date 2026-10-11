Das sind die besten Kicker der Osttiroler Schülerliga

Sieben Schulen traten im Lienzer Dolomitenstadion gegeneinander an. Die Mittelschule Matrei blieb ungeschlagen und sicherte sich den Turniersieg.

Sieben Schulen, zwei Spielfelder und zahlreiche spannende Begegnungen: Am Mittwoch, dem 7. Oktober, fand im Lienzer Dolomitenstadion das Osttiroler Schülerliga-Herbstturnier statt. Die Mittelschulen Sillian, Abfaltersbach, Egger-Lienz, Lienz-Nord, Nußdorf-Debant und Matrei sowie das Gymnasium Lienz nahmen daran teil. Gespielt wurde auf beiden Plätzen im Modus „Jeder gegen jeden“. Den Turniersieg sicherte sich die Mittelschule Matrei. Die Mannschaft blieb während des gesamten Turniers ungeschlagen und erreichte 16 Punkte. Auf dem zweiten Platz landete die Mittelschule Egger-Lienz mit 13 Punkten, gefolgt von der Mittelschule Nußdorf-Debant mit elf Punkten.

Alle Spiele wurden von ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet. Die Kosten dafür übernahm die Sparkasse Lienz. Auch die Stadt Lienz trug zum Gelingen des Turniers bei und stellte die Kabinenanlagen sowie beide Spielfelder zur Verfügung. Zudem wurden die Plätze für das Turnier vorbereitet. Weiter geht es für die Schülerliga am Mittwochnachmittag, dem 9. Dezember, mit dem Hallenturnier in Matrei. Im Frühjahr steht ein weiteres Turnier im Lienzer Stadion auf dem Programm.