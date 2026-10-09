Zwölf überdachte Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW Ladeleistung sorgen ab sofort am neuen Standort in Hermagor für komfortables und schnelles Laden.

Kärntens größter E-Ladehub der Kelag ist jetzt offiziell in Betrieb. Heute eröffnete die Kelag in Hermagor den ersten und zugleich größten öffentlichen E-Ladehub Kärntens. Ab sofort stehen an der Osteinfahrt der Wulfenia-Stadt zwölf verkehrsgünstig gelegene Schnellladepunkte mit je bis zu 300 kW Ladeleistung zur Verfügung. Damit unterstreicht die Kelag die Bedeutung der tourismusstärksten Region Kärntens. „Für uns als starke Tourismusgemeinde ist eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur ein wichtiger Bestandteil der Gästemobilität, doch genauso für die einheimische Bevölkerung, die angesichts stetig steigender Preise an den Zapfsäulen einen Umstieg in die E-Mobilität überlegt“, sagte Hermagors Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP).

Laut Kelag-Vorstand Reinhard Draxler belaufen sich die Errichtungskosten auf rund 1,3 Millionen Euro. „In den ersten Betriebswochen haben die regionale Bevölkerung wie die Reisenden und Gäste diesen Ladehub bereits sehr gut angenommen.“ Für Alexander Jordan, verantwortlich für die E-Mobilität in der Kelag, ermöglicht die zentrale Lage des Hubs direkt an der Gailtal Bundesstraße B 111, ein breites Spektrum an Kunden anzusprechen. Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betonte die Wichtigkeit flächendeckender E-Lademöglichkeiten für Bevölkerung, Wirtschaft und Tourismus. „Sie schaffen nicht nur Erreichbarkeit, sondern eröffnen regionale Entwicklung und angepasste Mobilitätslösungen“, so Schuschnig weiter.

© Leopold Salcher Von links: Leopold Astner, Sebastian Schuschnig, Reinhard Draxler und Alexander Jordan

Die Kelag stellt den Tourismusbetrieben daher in Sachen E-Mobilität und Gästewerbung kostenlose Kommunikationsmittel zur Verfügung. Regionale Betriebe kamen beim Bau dieses Ladehubs zum Einsatz. So wurde die mit Solarpaneelen bestückte Überdachung von der Buchacher Holzbauconsulting geplant und geliefert. Miteröffnet haben die zwei Kärntner Snowboardasse Sabine und Alexander Payer.