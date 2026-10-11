Sparplan Teil Zwei: Wie der Sparkurs in Graz weitergehen soll

Graz spart weiter. Nach Gebührenerhöhungen will die Koalition prüfen lassen, wo die Einsparungspotenziale durch Verschlankung in der Verwaltung liegen.

Jeden Euro zweimal umdrehen, den Gürtel enger schnallen, den Rotstift ansetzten – egal, wie man es nennt: Graz muss sparen. Der hohe Schuldenstand der Stadt war schon im Wahlkampf Thema. Kurz nachdem die neue Stadtregierung angelobt wurde, sorgte Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) für Aufsehen, indem er eine Haushaltssperre verhängte. Die Stadt war nie zahlungsunfähig, aber auf dem Weg dorthin. Ein Sparplan muss her. Teil Eins legte die Portugalkoalition bereits im September vor. Nun folgt Teil zwei.

Die Finanzdirektion soll bei der kommenden Sitzung des Gemeinderats am 22. Oktober den Auftrag erhalten, im Haus Graz und im Magistrat bestehende Strukturen zu überprüfen. Ziel ist es, Doppelgleisigkeiten zu identifizieren und abzuschaffen, heißt es aus dem Büro Eber (KPÖ). Was das bedeuten kann, zeigt das Beispiel Sponsorings.

Mehr Steuerbarkeit durch schlankere Struktur

Die Stadt Graz fördert zahlreiche Veranstaltungen oder Vereine, etwa aus dem Kultur- oder Sportbereich. Zusätzlich treten auch ihre Töchter, etwa die Holding oder der Flughafen, als Sponsoren auf. Dabei entstehen Doppelgleisigkeiten. Künftig soll deshalb eine zentrale Stelle Sponsorings vergeben. Das soll die Abwicklung einfacher machen und gleichzeitig Dopplungen vermeiden, so Ebers Büro.

Jetzt will die Koalition die Finanzdirektion beauftragen, solche oder ähnliche Potenziale zu ermitteln. Dabei wird es auch darum gehen, wie man Strukturen so verschlanken kann, dass weniger Personal benötigt wird. „Das bedeutet, dass Stellen nicht nachbesetzt werden müssen, wenn Menschen in Pension gehen“, betont das Büro Eber. Kündigungen sind ausdrücklich nicht geplant, heißt es. Bis Mitte 2027 soll ein Bericht vorgelegt werden, damit die entsprechenden Maßnahmen 2028 wirksam werden können.

Neue Park- und Kanalgebühren

Deutlich rascher wirken werden die neuen Tarife für Park- und Kanalgebühren, die nun am 22. Oktober beschlossen werden. Sie sind die zentralen Neuerungen aus dem ersten Maßnahmenpaket vom September. Künftig wird man in der blauen Kurzparkzone 1,60 Euro für eine halbe Stunde bezahlen (derzeit 1,30 Euro) und in der Grünen Zone 1,20 Euro (derzeit einen Euro).

Die Erhöhungen liegen mit 23 Prozent in der blauen und 20 Prozent in der grünen Zone deutlich über der Inflation. Die Mehreinnahmen werden mit rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr prognostiziert. Dazu wird auch die Kanalanschlussgebühr inflationsangepasst, was zuletzt 2017 und 2024 passiert ist. Beide Erhöhungen gemeinsam sollen 6,3 Millionen Euro pro Jahr bringen.

Hilfe von außen

Maßnahmen von Bund und Land sorgen zusätzlich für spürbare Entlastungen im Grazer Budget: Auf Bundesebene bringen eine effizientere Betrugsbekämpfung, die Neuregelung der Wertsteigerungsbesteuerung sowie einheitliche Verkehrsstrafen von 60 Euro höhere Einnahmen für die Stadt. Zusätzlich spart Graz als Arbeitgeber durch gesenkte Lohnnebenkosten.

Auf Landesebene führen leicht verringerte Sozial- und Pflegekosten sowie Einsparungen bei den Bühnen Graz zu Ersparnissen. Insgesamt profitiert das Stadtbudget von diesen Effekten mit 9,1 Millionen Euro im Jahr 2027 und weiteren 7,2 Millionen Euro im Jahr 2028.

Sparen spaltet Gemeinderat

Bei der jüngsten Sitzung im September stimmte die Opposition, bestehend aus ÖVP, FPÖ, SPÖ und Neos, geschlossen gegen den Plan der Linkskoalition. ÖVP-Klubobfrau Anna Hopper kritisierte damals das „reflexhafte Drücken der Gebührenerhöhungstaste“, anstatt ernsthaft ausgabenseitig zu sparen. SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger kritisierte, es handle sich um „Maßnahmen, die die Grazerinnen und Grazer am Ende selbst zahlen müssen“. Um die Gebührenerhöhungen zu beschließen, braucht die Koalition die Opposition nicht.

Das Gesamtziel der Sparmaßnahmen in Graz liegt bei circa 65 Millionen Euro für die Jahre 2027 und 2028. Eine Summe, von der man laut Stadtrat Eber derzeit „noch weit entfernt ist“. Wie groß der Betrag durch das zweite, strukturelle Paket ist, wird sich erst zeigen, wenn der Bericht der Finanzdirektion vorliegt.