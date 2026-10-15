Beleuchtet: Dunkle Vergangenheit der Gerichte in Weiz und Gleisdorf

Das Forschungsprojekt „Kontaminiertes Erbe“ untersucht die Rolle von Gebäuden während der NS-Zeit. Auch die ehemaligen Amtsgerichte in Gleisdorf und Weiz waren Teil des nationalsozialistischen Herrschaftsapparates.

Februar 1939: Die als „Zigeunerin“ bezeichnete Rosa Schleifer wird verhaftet und im Amtsgericht Gleisdorf inhaftiert. Vorgeworfen werden ihr Landstreicherei und abfällige Äußerungen über den Reichskanzler.

„Inhaftierungen waren im Amtsgericht im damaligen Landkreis Weiz (so wurden die politischen Bezirke in der NS-Zeit genannt) keine Seltenheit“, weiß Historiker und Archivwissenschaftler Markus Rieger-Roschitz. Gerade in den östlichen Reichsgauen der Steiermark seien Personen, oft wegen ihrer ‚Rasse‘ verfolgt und eingesperrt worden.

© Foto: H.E. Wagner, Sammlung Robert Hausmann Das ehemalige Amtsgericht Gleisdorf im Jahr 1955

Für das Pilotprojekt „Kontaminiertes Erbe“ des Ludwig Bolzmann Institutes für Kriegsfolgenforschung untersuchte er in den vergangenen Jahren 20 steirische Gebäude und deren Rolle während der NS-Zeit. Darunter befinden sich das ehemalige Amtsgericht Gleisdorf und das Bezirksgericht Weiz.

© KK Markus Rieger-Roschitz ist Historiker, Philosoph und Archivwissenschaftler

Kontaminierte Gebäude

„Als kontaminiert gelten Gebäude, in denen NS-Behörden ansässig waren, da sie in ihrer Funktion dem Reich gedient haben“, erklärt Rieger-Roschitz.. Die Recherchen waren durchaus herausfordern. „Leider wurde sehr vieles nach dem Krieg vernichtet“, sagt er. Selbst Stadtarchive verfügten über wenige Informationen zur Kriegszeit. Fünig wurde Rieger-Roschitz im Staatsarchiv und in den Tagebüchern der Staatsanwaltschaft Graz. Auch Gerichtsakte, Zeitungsartikel, Verordnungsblätter und Archivbestände werte er aus.

© BIK / Mathias Egger Das ehemalige Gleisdorfer Amtsgericht heute

Stricherllisten an den Wänden

Von Arretierungen beim Amtsgericht weiß auch der Gleisdorfer Historiker Robert F. Hausmann. So gab es zwischen dem ehemaligen Kloster und der Marienkirche einen Verbindungsgang, der später dem Amtsgericht als Verwahrungsraum für Häftlinge gedient haben soll.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Robert Hausmann in dem Raum zwischen Amtsgericht und Marienkirche, in dem im Zweiten Weltkrieg Häftlinge „verwahrt“ worden waren

Davon gezeugt hätten Ritzungen und Zeichnungen an den Wänden. „Wir haben Stricherllisten, Kalender, Zeichnungen und Namen vorgefunden“, erzählt Hausmann. Als die Kirche in den 1970er Jahren renoviert wurde, wurden auch die Wände neu verputzt und übermalt. Heute dient der Ort als Abstellraum für Kirchenutensilien.

1 / 2 1975 wurde die Marienkirche renoviert, die Wände wurden neu verputzt und übermalt © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Amtsgericht Gleisdorf Im von 1745 bis 1747 erbauten Klostergebäude (daneben befindet sich die Marienkirche) war bis 1824 die Männerordensgemeinschaft der Piaristen ansässig. 1850 wurde das Gebäude von der Marktgemeinde Gleisdorf adaptiert und darin das „k.k. Bezirksgericht“ sowie das Grundbuchs- und Steueramt untergebracht. Das nach dem „Anschluss“ 1938 als Amtsgericht Gleisdorf bezeichnete Gericht war ein bedeutender Teil des lokalen nationalsozialistischen Herrschaftsapparates. Neben zahlreichen politisch motivierten Inhaftierungen ist auch die gerichtliche Verfolgung von Roma und Sinti in Gleisdorf dokumentiert. Mit 1. Juli 2014 wurde das seit 1945 wieder Bezirksgericht Gleisdorf genannte Gericht geschlossen. 2016 und 2017 wurden Asylsuchende in diesem denkmalgeschützten Haus untergebracht. 2020 wurde das ehemalige Gerichtsgebäude verkauft.

Haft und Verfolgung in Weiz

Auch das heutige Bezirksgericht Weiz war in das NS-Herrschaftssystem eingebunden. Neben diversen Inhaftierungen soll das Bezirksgericht sogar Ausgangspunkt einer später durchgeführten Deportation in das KZ Dachau gewesen sein, so Rieger-Roschitz.

Dokumentiert ist etwa der Fall Anton Kratzer, Straßenbahnschaffner in Graz, der am 30. November 1938 wegen des Verdachts der „Schändung“ und des Betrugs festgenommen wurde. „Nach seiner Internierung im Amtsgericht Weiz kam er über weitere Stationen ins KZ Dachau, wo er bis Kriegsende blieb“, berichtet Rieger-Roschitz. Ob die Vorwürfe stimmen, sei nicht erruierbar. „Wichtig ist meiner Meinung nach aber, dass der Weg ins KZ auch über das Amtsgericht Weiz gehen konnte, es war also die erste Station der Haftkette“, sagt der Historiker.

© Quelle: E. Dellefant / Stadtgemeinde Weiz Das Bezirksgericht Weiz im Jahr 1908

Drei Monate in Haft saß auch der Jurist Cyrill Ludvik. „Beim nationalsozialistischen Putschversuch am 25. Juli 1934 hatte er sich mit einem Trommelrevolver zur Wehr setzen wollen. Die Waffe war allerdings so verrostet, dass sie nicht funktionierte“, erzählt Rieger-Roschitz.

© BIK / Mathias Egger Das Bezirksgericht Weiz heute

Nach dem „Anschluss“ Österreichs wurde Ludvik in der Nacht auf den 13. März 1938 von illegalen Nationalsozialisten festgenommen und in „Schutzhaft“ genommen. Er verbrachte drei Monate im Bezirksgericht Weiz und im Polizeigefängnis am Grazer Paulustor. Ende Oktober 1938 wurde er ohne Abfertigung aus dem Landesdienst entlassen und blieb bis Jänner 1940 arbeitslos. Von 1963 bis 1969 war er Bezirkshauptmann von Weiz.

Bezirksgericht Weiz Das Schloss wurde 1565 auf Veranlassung Ottos VI. von Radmannsdorf erbaut. Seit 1851 beherbergt es das Bezirksgericht und das Grundbuchamt. Zwischen 1869 und 1963 war das Schloss auch Sitz der Bezirkshauptmannschaft. Ab 1933 wurden zahlreiche politische Gegner des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes im Bezirksgericht Weiz arrestiert. Seit 1938 wird es Amtsgericht genannt. In der NS-Zeit war das Amtsgericht in Weiz Ausgangspunkt einer später durchgeführten Deportation in das KZ Dachau. Dokumentiert ist auch die gerichtliche Verfolgung in von Roma und Sinti in Weiz. Von 1983 bis 1985 erfolgte eine Gesamtrenovierung. 2014 kam es durch die Auflassung des Bezirksgerichts Gleisdorf zu einer beträchtlichen Sprengelerweiterung des Weizer Bezirksgerichts. Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

Auch die Verfolgung der als „Zigeuner“ diskriminierten Menschen ist dokumentiert. In einem Schreiben vom 11. Februar 1939 berichtete der Landrat des Landkreises Weiz, dass gegen Angehörige dieser Gruppe eingeschritten worden sei.

"Ein ‚Zigeuner‘ war wegen Diebstahls ins Amtsgericht Weiz eingeliefert worden“, so der Historiker. Seiner Meinung nach sei die Rolle, die Amtsgerichte in der NS-Zeit gespielt hätten, lange unterschätzt worden.

Über eine Online-Landkarte sollen die Ergebnisse des Pilotprojekts nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.