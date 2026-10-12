Kärntner Unternehmer investiert in Restaurant am Wörthersee

Die „Villa Lido“ ist Thema im Klagenfurter Gemeinderat: Der Pachtvertrag mit Unternehmer Martin Ramusch wird verlängert, dieser verpflichtet sich dafür, zu investieren.

Im Jahr 2012 hat Martin Ramusch, Unternehmer und Veranstalter der „Starnacht“, die „Villa Lido“ in der Wörtherseeostbucht in Klagenfurt von der Stadt gepachtet und sie zu einem gastronomischen Hotspot entwickelt. Das Vertragspaket im Zusammenhang mit der Pacht ist komplex – unter anderem bestehen Verträge mit der stadteigenen Immobilienverwaltung, der Stadt an sich sowie den Bundesforsten. Allein mit der Stadt gibt es einen Grundvertrag sowie zahlreiche Ergänzungen. Im Rahmen einer Konsolidierung wird dieser jetzt zu einer Vereinbarung zusammengefasst, wie die dafür zuständige Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) erklärt.

Und nicht nur das: Der Pachtvertrag wurde bis 2060 verlängert. Aber nur, wenn sich Ramusch verpflichtet, in Zukunft für alle Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Reparaturen, Renovierungen und dergleichen aufzukommen. „Bis dato war er nur für das Innere des Gebäudes verantwortlich, die Stadt hat sich für die gesamte Außenhülle verantwortlich gezeigt“, führt Mochar aus. Dies sei das Ergebnis eines monatelangen Prozesses, denn kurzfristig stand die „Villa Lido“ auch auf Vorschlag des Konsolidierungsbeirates auf der Veräußerungsliste der Stadt Klagenfurt.

© Helmuth Weichselbraun Investiert weiter in die „Villa Lido“: Martin Ramusch

Stadt spart sich fast eine Million Euro

„Der Pächter ist eben jetzt für alles zuständig, außen und innen“, fasst Mochar zusammen. Die Stadtkasse würde damit um eine Million Euro entlastet werden. Denn laut der Expertise eines Sachverständigen stünden bis 2060 Investitionen in der Höhe von rund 700.000 Euro an. Der indexangepasste Pachtzins würde gesichert bei der Stadt bleiben. Auch die bereits im Jahr 2023 durchgeführte Dachsanierung geht zu Lasten von Ramusch.

Dieser bestätigt die jüngsten Entwicklungen, die auch Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag sind: „Ich habe in der Vergangenheit bereits zwei Millionen Euro investiert.“