Hund aus Kärnten bringt Lili Paul-Roncalli zum Verzweifeln

Bloodhound „Willi“ ist am Samstag bei der neuesten Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ dabei. Moderatorin Barbara Schöneberger zeigt sich begeistert von dem vierbeinigen „Lockvogel“.

Manege frei für einen Hund aus Kärnten! Bloodhound „Willi“ ist am Samstag einer der Hauptakteure in der neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ (20.15 Uhr ORF, Das Erste). Der Vierbeiner hilft dabei, Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli aufs Glatteis zu führen. Eine perfekt geplante Zirkusnummer gerät plötzlich gehörig durcheinander.

50 Jahre Circus Roncalli

Der Streich dreht sich um das 50-Jahr-Jubiläum des Circus Roncalli. Zirkusgründer Bernhard Paul plant dafür einen besonderen PR-Coup: Profitänzer Massimo Sinató, der gemeinsam mit Lili Paul-Roncalli bei „Let’s Dance“ triumphierte, soll Teil ihrer spektakulären Kontorsionsnummer werden. Auch Bloodhound „Willi“ ist für den Auftritt vorgesehen. Doch statt sich auf die Darbietung zu konzentrieren, hat der Hund vor allem Augen für Sinató und weicht ihm kaum von der Seite. Für die Artistin wird der professionell vorbereitete Auftritt damit zunehmend zur Geduldsprobe.

Was Paul-Roncalli natürlich nicht ahnt: Hinter den unerwarteten Komplikationen steckt die versteckte Kamera. Gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger hat ihr Vater Bernhard Paul den Streich eingefädelt. „Willi“ ist dabei ein tierischer Mitspieler, der für zusätzliche Verwirrung in der Manege sorgt. „Er hat die Vorführung gesprengt und davor auch schon ein Interview“, verrät Alexandra Grunow. Die gebürtige Deutsche, die in Kärnten lebt, ist Gründerin der K9-Pro-Vermisstensuche. Beim „Verstehen Sie Spaß“-Dreh im Sommer in Düsseldorf stand sie gemeinsam mit ihrem „Willi“ vor der Kamera. „Ich musste als Reporterin ein Interview fingieren. Lili Paul-Roncalli war schon ganz genervt von mir, weil ich meinen Hund nicht im Griff habe“, lacht Grunow. Im Vorfeld wurde für den großen TV-Auftritt mit „Willi“ in der Tänzerei in der Schleppekurve in Klagenfurt trainiert.

Training in Klagenfurt

Am Ende hat alles perfekt geklappt. Davon kann sich am Samstag im Hauptabendprogramm ein Millionenpublikum ein Bild machen. Begeistert von ihrem vierbeinigen „Lockvogel“, der als Vermissten-Suchhund normalerweise bei ernsten Einsätzen gefragt ist, war jedenfalls Moderatorin Schöneberger. „Der Willi und die Lili, das gibt heute eine super Verbindung“, freute sie sich.