Kameras bei Pollern in Leobener Innenstadt werfen Fragen auf

Ab November sollen Poller die Leobener Fußgängerzone vor unerlaubtem Durchzugsverkehr schützen. Die Montagehöhe der Kameras sorgt allerdings für Fragen. Die Stadt erklärt, warum diese so angebracht sind.

Seit Monaten wird in der Leobener Innenstadt rund um den Hauptplatz daran gearbeitet, die Fußgängerzone vor unerlaubtem Durchzugsverkehr zu schützen. Dabei sollen unter anderem absenkbare Poller an den Zufahrten helfen. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungsarbeiten, ab November soll das System in Betrieb gehen. Seit Kurzem fallen an den Pollerstandorten vor allem die auffälligen Kameras ins Auge, die in leicht erreichbarer Höhe montiert wurden.

Auch Gemeinderat Walter Reiter von der gleichnamigen Bürgerliste sei von mehreren Leobenern auf die Montagehöhe der Kameras angesprochen worden. „Sie befinden sich in einer Höhe, in der sie relativ leicht erreichbar sind. Damit besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass sie beschädigt oder sogar heruntergerissen werden“, schildert er. Reiter regt deshalb an, zu prüfen, ob die Kameras an einer geschützteren Position montiert werden können. „Es geht nicht darum, jemandem Vandalismus zu unterstellen. Es geht um Vorsorge“, betont der Gemeinderat.

© KLZ / Vanessa Gruber Die Kameras sind in leicht erreichbarer Höhe montiert

Hoher Widerstandsschutz

Die konkrete Montagehöhe ergebe sich aus den technischen Anforderungen an die Kennzeichenerkennung, informiert die Stadt Leoben auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die niedrige Position sei vom Hersteller so vorgegeben. „Die Kameras selbst verfügen über einen hohen Widerstandsschutz und benötigen keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen“, so die Stadtverantwortlichen. Grundsätzlich gehe man bei Installationen im öffentlichen Raum nicht von vornherein von mutwilligen Beschädigungen aus, sondern setze „auf einen verantwortungsvollen Umgang und das Vertrauen in die Leobener Bevölkerung.“

© KLZ / Vanessa Gruber Im November sollen die Poller in Betrieb genommen werden

Auch hinsichtlich möglicher Überwachungsbedenken nimmt die Stadt Stellung: „Eine dauernde Videoüberwachung des Geschehens in der Fußgängerzone ist nicht Zweck des Systems und erfolgt auch nicht. Sämtliche Bildinformationen außerhalb der Kennzeichen werden vollständig und unkenntlich verpixelt und somit auch nicht gespeichert.“

Nur für Kennzeichenerkennung

Die Kameras würden lediglich der Erkennung der Kennzeichen einfahrender Fahrzeuge dienen. Das Kennzeichen wird dabei erfasst und mit den Zufahrtsberechtigungen abgeglichen. Für berechtigte Fahrzeuge kann der versenkbare Poller entsprechend gesteuert werden. Bei der Ausfahrt wird der Poller über eine sogenannte Induktionsschleife gesteuert. Die im Boden verlegten Sensoren erkennen dabei das Fahrzeug und senken die Poller ab. Eine Kennzeichenerfassung ist bei der Ausfahrt nicht notwendig.