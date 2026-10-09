Zum Schulstart in Sillian gab es Apfelmus und Ausflüge

An der Georg-Großlercher-Sonderschule standen gemeinsames Entdecken, kreatives Lernen und abwechslungsreiche Erlebnisse in der ersten Schulwoche im Mittelpunkt.

Mit Äpfeln, Ausflügen und vielen praktischen Erfahrungen sind die Kinder der Georg-Großlercher-Schule Sillian ins neue Schuljahr gestartet. An der Ganztagesschule werden Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen unterrichtet. In den ersten Schulwochen standen gemeinsames Lernen und Entdecken im Mittelpunkt. Dabei drehte sich vieles um den Apfel. Die Kinder sangen Apfellieder, malten Äpfel, kauften unterschiedliche Sorten ein und hörten Geschichten. Ein Höhepunkt war die gemeinsame Zubereitung von Apfelmus. Kochen soll im laufenden Schuljahr generell einen Schwerpunkt bilden. Die Kinder halfen bei der Herstellung mit und konnten das Ergebnis anschließend gemeinsam verkosten.

Neben dem Unterricht sorgten zwei Ausflüge für Abwechslung. Im Vitalpinum in Thal konnten die Kinder die Natur mit allen Sinnen erfahren. Sie rochen, fühlten und entdeckten die vielfältigen Eindrücke des Naturerlebnisparks. Ein weiterer Ausflug führte die Gruppe ins Naturparkhaus Drei Zinnen nach Toblach. Dort entdeckten die Kinder die Tiere des Waldes, lernten Fortbewegungsmittel aus vergangenen Zeiten kennen und erhielten Einblicke in die Entstehung und Beschaffenheit der Sextner Dolomiten. Anschließend stärkten sie sich auf dem angrenzenden Waldspielplatz und nutzten die Zeit zum Spielen.