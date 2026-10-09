Maria Lankowitz: Wirtshaus-Trödelmarkt geht in zweite Runde

Am Sonntag, 11. Oktober, findet der Flohmarkt im ehemaligen Gasthof Plos in Maria Lankowitz statt. Verkauft werden Sammlerstücke aus dem ehemaligen Hausmuseum.

Adi Plos, vielen auch als Heimatdichter bekannt, löst sein Hausmuseum auf

Wie berichtet, haben sich Adi und Maria Plos dazu entschieden, ihr Hausmuseum im Hubertushof, dem ehemaligen Gasthaus Plos in Maria Lankowitz, aufzulösen. „Wir sind 88 und 87 Jahre alt und haben gesehen, dass es nicht mehr geht“, sagt das Ehepaar. Ein erfolgreicher Trödelmarkt ging bereits über die Bühne, am Sonntag, 11. Oktober, wird nun zur zweiten Auflage geladen.

Veranstaltet wird der Markt im ehemaligen Wirtshaus (Gaubystraße 53), auf die Besucherinnen und Besucher warten viele Kuriositäten und Sammlerstücke aus dem Hausmuseum. Der Flohmarkt beginnt um 8 Uhr.