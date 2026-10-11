Drei Irschner Betriebe setzen auf regionale Qualität

Von Tischlerei bis Naturkosmetik: Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig besuchte drei Familienbetriebe im Oberen Drautal.

Beim Besuch des Naturhotels Landhof Irschen tauschten sich Sebastian Schuschnig (Zweiter von rechts) und Bürgermeister Manfred Dullnig (rechts) mit den Gastgebern Simone und Markus Locker (Mitte) über den Betrieb und die regionale Küche aus

Drei Betriebe aus unterschiedlichen Branchen standen im Mittelpunkt eines Besuchs von Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Dullnig besuchte er das Einrichtungsunternehmen Hueter Wohnideen, die Seifenwerkstatt von Alexandra Regenfelder und das Naturhotel Landhof Irschen. Den Auftakt bildete das Unternehmen von Rudolf und Andrea Hueter. Der gelernte Tischler gründete 2001 gemeinsam mit seiner Frau den Betrieb Hueter Wohnideen. Heute beschäftigt das Familienunternehmen rund 17 Mitarbeiter und bietet die Komplettausstattung verschiedener Wohnbereiche an.

Anschließend besuchte die Delegation die Seifenwerkstatt von Alexandra Regenfelder. Die gebürtige Salzburgerin, die zuvor als Köchin und Konditorin gearbeitet hatte, stellt als geprüfte Seifensiederin Naturseifen sowie Bade- und Naturkosmetik in Handarbeit her. Ihre Werkstatt befindet sich in einem kleinen Ferienhäuschen, das sie gemeinsam mit ihrem Mann renoviert hat. Letzte Station war das Naturhotel Landhof Irschen. Markus Locker, gebürtiger Steirer, übernahm das Haus 2011 und baute es seither schrittweise aus. Der Küchenchef setzt auf regionale Küche und Produkte aus der Umgebung. Seine Frau Simone Locker ist diplomierte Hotelkauffrau und stammt ebenfalls aus dem Tourismusbereich. Das Hotel liegt in einem rund 15.000 Quadratmeter großen Naturareal.