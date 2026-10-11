Osttirols Unternehmen verrieten Schülern ihre Erfolgsrezepte

Der Unternehmertag an der HAK Lienz ermöglichte es Jugendlichen mit Vertretern der Wirtschaft und damit möglichen künftigen Arbeitgebern in Kontakt zu treten.

Innovation entsteht oft dort, wo Menschen bereit sind, Bestehendes zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Das war eine der zentralen Botschaften, die sich beim Unternehmertag an der Handelsakademie (HAK) Lienz in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler festgesetzt haben. „Wirtschaftlicher Erfolg setzt Flexibilität, Weiterentwicklung und den Mut zu neuen Ideen voraus“, hieß es etwa vom Unternehmen Machbau GmbH, das sich ebenso präsentierte wie die Unterweger Früchteküche, die Steuerberatung Kofler, Theurl Austrian Premium Timber und die regionale Vorteilskarte „Ben“.

Dabei ging es nicht nur um die jeweiligen Tätigkeitsbereiche, sondern auch um aktuelle Entwicklungen, Innovationen und Zukunftsperspektiven. Durch den persönlichen Kontakt konnten die Jugendlichen direkt Fragen stellen, unterschiedlichste Berufsfelder kennenlernen und die Theorie aus dem Unterricht mit der Praxis verbinden.

Organisiert wurde die Veranstaltung, die seit Jahren eine wichtige Brücke zwischen Schule und regionaler Wirtschaft schlägt, diesmal von der Diplomarbeitsgruppe „Future Makers“ der 5AK mit Lara Ortner, Victoria Salcher, Fabienne Sepperer, Elisabeth Pirkebner und Fabio Thaler mit ihrer Betreuerin Daniela Wurzer. Die Planung und Umsetzung erforderte Teamarbeit, professionelle Kommunikation mit Unternehmen und Partnern, wodurch die Schülerinnen und Schüler Gelerntes in einem realen Projekt anwenden konnten.