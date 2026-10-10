Neuer Besitzer hat große Pläne für ein Kärntner Seeschloss

Schloss Heroldeck am Millstätter See wird renoviert und vom Eigentümer privat genutzt. In den beiden Nebengebäuden entstehen Wohnungen, die als Hauptwohnsitze gewidmet werden.

Eine der aufsehenerregendsten Immobilien Oberkärntens ist verkauft: Schloss Heroldeck, das sich auf einer Anhöhe über dem Millstätter See befindet, dürfte um rund sieben Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben. Um diesen Preis wurde es vor einem Jahr bei „Engel & Völkers Zell am See“ angeboten. Ein Unternehmer, der nicht genannt werden möchte, kaufte das Schloss und lässt es für die private Nutzung renovieren. Großzügig in jeder Hinsicht, mit traumhaftem Blick über den See, erschließt sich das weiße herrschaftliche Gebäude dem Betrachter. „Wir freuen uns sehr, schon im nächsten Sommer an diesem wunderschönen Fleck wohnen zu dürfen“, sagt der Besitzer gegenüber der Kleinen Zeitung.

Aufmerksam wurde er auf die Liegenschaft über die Plattform „immoScout24“. Wie im Vorjahr berichtet, wurde das historische Schloss von der evangelikalen Calvary Chapel mit Sitz in Kalifornien zum Verkauf angeboten. Die Glaubensgemeinschaft organisierte hier für amerikanische Kinder und Jugendliche Ferienaufenthalte. Eingebettet sind die Bauwerke in ein knapp 34.000 Quadratmeter großes Areal, ein Badeplatz am See gehört ebenfalls zum Besitz.

© Willi Pleschberger Traumhafte Aussicht auf den Millstätter See

Bunt schimmernde Dachziegel prägen Schloss Heroldeck

Der einstige Sommersitz des Wiener Fabrikanten Ludwig Friedrich Musil Edler von Möllenbruck wurde 1912 in Anlehnung an den Stil französischer Schlösser errichtet. Das dreigeschoßige Bauwerk verfügt über 1140 Quadratmeter Wohnfläche. Auffallend sind die bunt schimmernden Dachziegel und ein runder Turm an der Westseite des Gebäudes. Die historische Bausubstanz zu erhalten, ist dem Eigentümer, der schon andere denkmalgeschützte Bauten renoviert hat, ein besonderes Anliegen. Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt wurden bereits bauhistorische Untersuchungen vollzogen.

Der Seebodener Baumeister und Projektentwickler Robin Ebner wickelt die Planungs- und Sanierungsarbeiten ab: „Elektroinstallationen, Heizung und 94 Kastenfenster, die aus 564 Fensterflügeln bestehen, sind zu erneuern.“ Dach und Fassade sind in Ordnung, weil sie von den Vorbesitzern laufend instandgehalten wurden. Über einen Lift wird man in die oberen Stockwerke gelangen. Der Eigentümer beabsichtigt, im zweiten Stock Büroräume zu vermieten.

© Willi Pleschberger Baumeister Robin Ebner wickelt die Planung und Umbauarbeiten ab

Für die Sanierung der beiden Nebengebäude zeichnet die „Schloss Heroldeck Projekt GmbH“ verantwortlich. „Sie werden dann als Hauptwohnsitze gewidmet und weiterverwertet. Die Anzahl der Wohneinheiten ist noch offen, es könnte auch noch zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden“, sagt der Schlossbesitzer, gleichzeitig Eigentümer der GmbH.

Vor dem Landsitz befindet sich ein großzügiger Garten, der von einem Zufahrtsweg zu den Nebenhäusern durchschnitten wird. Künftig soll die noch zu errichtende Zufahrtsstraße hinter dem Schloss verlaufen, damit die Gartenanlage ungestört genutzt werden kann. Der Bauherr bedankt sich beim Bauamt der Marktgemeinde Millstatt für die gute Zusammenarbeit und ist bemüht, regionale Handwerker zu beauftragen. So wird ganzjährig Leben in das einstige Ferienquartier einziehen. An die 160 Betten befanden sich in den Räumen. Eine beachtliche Anzahl von Bädern und Toiletten muss nun rückgebaut werden.

1 / 8 94 Kastenfenster müssen erneuert werden © Willi Pleschberger

Nur 27 Jahre lang konnte sich der Erbauer an seinem herrschaftlichen Sommersitz erfreuen, er musste ihn 1939 an die NSDAP verkaufen. Laut Wikipedia-Eintrag diente das Anwesen dem Gau Kärnten als Gauführerschule. Nach 1945 zogen britische Truppen ein. Laut der Online-Plattform „Austria-Forum“ folgte 1948 ein Rückstellungsverfahren, in dem die Musils wieder im Besitz ihres Anwesens waren. Die Familie verkaufte an den Gemeindeverband Spittal an der Drau, der ein Jugenderholungsheim begründete. 1988 wurde das Schloss von der evangelikalen Calvary Chapel als Konferenzzentrum gekauft. 2025 gelangte es auf den Immobilienmarkt, ein Jahr später ging der Verkauf erfolgreich über die Bühne. Nun wird ein neues Kapitel in dieser wechselvollen Geschichte aufgeschlagen.