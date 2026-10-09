Fünf Tote bei Gebäude-Teil-Einsturz in Istanbul

Beim teilweisen Einsturz eines Gebäudes in der türkischen Metropole Istanbul sind nach Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten seien am Morgen nach dem Fund des letzten Leichnams eingestellt worden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Am Vortag waren die drei unteren Geschosse des Gebäudes auf der asiatischen Seite Istanbuls eingestürzt, während die oberen vier Stockwerke auf die Trümmer sackten. Zwei Mädchen im Alter von fünf und zehn Jahren, ein zwölfjähriger Bub und zwei weitere Menschen starben bei dem Unglück. Neun Menschen konnten lebend geborgen werden. 55 Menschen mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.

Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters von Istanbul, Nuri Aslan, wurde das Gebäude 1987 gebaut. "Der Keller, das Erdgeschoss und die ersten beiden Stockwerke wurden entsprechend der damaligen Vorschriften gebaut, aber die anderen Stockwerke erst später", sagte er vor Journalisten. Türkische Medien berichteten, die Betreiberin eines Geschäfts im Erdgeschoss habe schon seit April Risse in den Wänden beobachtet.

Schätzungen zufolge sind bis zu 1.200 Gebäude in Istanbul aufgrund von unsachgemäß ausgeführten Bauarbeiten vom Einsturz bedroht. Im August stürzte in der Stadt ein unbewohntes Gebäude ein, ohne dass es Opfer gab.