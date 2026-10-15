Kunstuni Graz: Erforschung des nicht zu Überprüfenden

Kunstunis lehren nicht nur, sondern forschen auch – aber mit anderen Methoden als die Wissenschaft. Ein neues Festival der KUG gibt dieser Forschung eine Bühne.

Ihre erste Pressekonferenz hat sie noch recht holprig über die Bühne gebracht, ihr erster Film wird dennoch mit Spannung erwartet: Tilly Norwood, die schon vor ihrem Debüt weltbekannte KI-Schauspielerin, macht von sich reden. An dem Thema kommen auch ihre menschlichen Kollegen nicht vorbei, Filmschauspielerinnen und -spieler sehen sich mit der Existenzfrage konfrontiert. Weniger besorgt gibt sich Werner Strenger, Vizerektor der Kunstuni Graz und Professor für Schauspiel. „Für das Live-Spiel auf der Bühne sind die KI-Figuren noch keine Konkurrenz. Auch auf der Leinwand sind sie nicht in der Lage, das Unerwartbare hervorzubringen, das die Kunst ausmacht. KI bildet ab, was an der Oberfläche erscheint, aber die tatsächliche Tiefe des Geschehens, das interaktive Miteinander, bleibt auf der Strecke.“

Den Gegenentwurf zum digitalen Kunstschaffen bringt die Kunstuni am 16. und 17. Oktober mit einem neuen Format: das Festival KUNST UNI KUNST, das ausschließlich die Lehrenden der KUG vor den Vorhang holt. Initiiert wird es von Strenger, der mit dem Festival bislang unbeschrittene Pfade erkunden will: „Bisher waren die Konzert- und Auftrittsmöglichkeiten an der KUG unseren Studierenden vorbehalten. Indem wir diesmal unsere Lehrenden auf die Bühne bitten, kommt es zu einem geballten Auftritt von Künstlerinnen und Künstlern, die sonst in den großen Häusern dieser Welt präsent sind.“ Die Kunstuni binde herausragende Spitzenleute in ihren jeweiligen Fächern als Lehrende, die in Graz bisher oft nicht künstlerisch in Erscheinung traten. Das Festival soll sie der Grazer Öffentlichkeit präsentieren.

Erschließung der Künste

Die Entwicklung der Kunst auch in die Gesellschaft zu tragen, ist ein wichtiges Anliegen der Entwicklung und Erschließung der Künste, kurz EEK. So wie Hochschulen und Universitäten wissenschaftliche Forschung nutzen, um sich weiterzuentwickeln, übernimmt diese Aufgabe an Kunstunis die EEK. „Unser Festival soll vor Augen führen, dass unsere Lehrenden nicht nur ihr Wissen und Können weitervermitteln, sondern auch Forschung im Bereich der Kunst und eben in EEK betreiben“, sagt Strenger. Daher stehen morgen und übermorgen auch zahlreiche „Lecture Recitals“ am Programm, die veranschaulichen, wie etwa in der Alten Musik musikhistorische Forschung und die Praxis der Interpretation ineinandergreifen. „Wir lehren nicht nur, wir forschen auch. Die Kunstuni Graz sieht sich betont auch als Forschungsuniversität“, sagt Strenger.

Diese Forschung zielt ab auf informierte und reflektierte künstlerische Praxis, aber auch das, was laut Strenger „über die Routine im Künstlerischen hinausgeht“: Innovation und Weiterentwicklung dessen, was als Kenntnis des aktuellen Kunststands erachtet wird. „Kunst hat die Aufgabe, das Nicht-Überprüfbare und das Nicht-Wiederholbare zu schaffen, das mehr ist als die Summe seiner Faktoren. Damit unterscheidet sich EEK klar von den methodischen Zugängen der Wissenschaft“, sagt Strenger. Ziel sei es daher auch, den Freiraum der Kunst offen zu halten. Das neue Festival bietet so einen freien Raum.

„Schlag auf Schlag“

Sieben Räume, um genau zu sein: Um die volle Bandbreite des künstlerischen Schaffens der KUG-Beschäftigten abbilden zu können, fährt die Hochschule alle ihre zur Verfügung stehenden Spielstätten im Brandhof 21 auf. Das Programm beginnt in der Aula „Schlag auf Schlag“ mit einer Darbietung des LandesJugendPercussionEnsembles und bespielt danach die diversen Säle des revitalisierten Konzertbaus. Die Künstlerinnen und Künstler, die ihn im Rahmen des Festivals bespielen, treten für gewöhnlich in der Carnegie Hall, im Covent Garden, im Wiener Musikverein oder bei den Salzburger Festspielen auf.

© Alexander Danner Werner Strenger ist Vizerektor der KUG

So vielfältig wie die Spielorte sind auch die Programmpunkte: Konzerte und Performances, Probespielsimulation, Tanz, Vortrag, Film und Installation, Mixed-Reality, Ausstellung, Diskurs, Gespräch, partizipatives und/oder experimentelles Format sowie offene Probe wurden vom Festivalkuratorium auf den Spielplan gehievt. Was definitiv nicht zu sehen sein wird: Darbietungen von KI-Künstlern.