190 Millionen Euro nur an Zinskosten? „Ja, das ist alarmierend“
Neues Budget, wieder dickes Minus: Wie Finanzlandesrat Ehrenhöfer die großen Brocken angehen will, womit er doch zufrieden ist und wo sich die öffentliche Hand zurücknehmen sollte.
Herr Ehrenhöfer, mit dem Defizit von 594 Millionen für 2027 sind Sie unzufrieden. Warum haben Sie nicht so lange verhandelt, bis Sie zufrieden sein können?
Willibald Ehrenhöfer: Wir haben lange verhandelt, damit wir dahingekommen sind. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es hätten manche mit weniger leben können. Das Verhandeln hat sicher 120 bis 140 Millionen Euro gebracht.
Woran ist es gescheitert, einen strengeren Sparkurs durchzuziehen?
Man muss auch realistisch sein. Das ist der Kompromiss in der Politik. Es ist wichtig, dass wir uns auf strukturelle Maßnahmen committed haben, das sagt auch der Landeshauptmann. Bei manchen Punkten wird es gesetzliche Änderungen brauchen, bei manchen den Bund.
Wann werden Sie ein ausgeglichenes Budget vorlegen, damit Sie sagen können: Ja, damit bin ich zufrieden?
Das kann ich so nicht beantworten. Das ist ein Prozess, der drei bis fünf Jahre dauert. Vielleicht in einigen Bereichen auch sieben. Es braucht aber zwei Dinge: Ein leichtes Wirtschaftswachstum von rund eineinhalb Prozent, gepaart mit einer Inflation Richtung zwei Prozent. Das bringt uns 300 Millionen Euro im Budget. Zweitens: Maßnahmen setzen, um die Strukturen zu verbessern. Daran müssen wir konstruktiv arbeiten und es auch konsequent einhalten. Und ich habe das Gefühl, dass das passiert.
2025 haben wir eine Wende eingeleitet und die Schuldenkurve abgeflacht.— Willibald Ehrenhöfer, Finanzlandesrat (ÖVP) zur Kritik der Opposition
Sie haben das Budget mit 6,4 Milliarden Euro Schulden übernommen, Ende 2027 sollen es 8,9 Milliarden sein. Das ist eine Steigerung von 40 Prozent in nur drei Jahren. Fast 30 Prozent aller steirischen Schulden wurden unter Blau-Schwarz gemacht.
Es hat keine Phase seit 2018 gegeben, in der keine neuen Schulden gemacht wurden – trotz hoher Einnahmen und einer guten Konjunktur. Später haben sich Covid-Effekte, die hohe Inflation bei den Personalkosten und anderes mehr in Mehrausgaben niedergeschlagen. Ich bin gestartet mit der Prognose, dass das Defizit 2025 bei 1,2 Milliarden Euro liegen wird. Das konnten wir auf 765 Millionen Euro drücken. 2026 haben wir mit 835 Millionen budgetiert und werden durch guten Vollzug auch darunter liegen. Jetzt planen wir mit 594 Millionen Defizit.
Immer noch stattlich.
Aber wenn sich ein Klubobmann [gemeint SPÖ-Chef Max Lercher] im Fernsehen beklagt, dass sich die Schulden exponentiell entwickeln, muss ich sagen: Stimmt. Aber nur für die Jahre 2022 bis 2025. Dann haben wir eine Wende eingeleitet und die Schuldenkurve abgeflacht. Aber ja: Der Schuldenberg wächst derzeit noch weiter. Wir arbeiten dran.
Der Budgetentwurf 2027
Geplanten Einnahmen von 8,9 Milliarden Euro stehen Ausgaben von 9,5 Milliarden gegenüber. Macht ein Defizit von 594 Millionen Euro – um 240 Millionen besser als im 2026er-Budget.
Der Schuldenstand klettert damit weiter auf 8,9 Milliarden Euro bis Ende 2027.
Die operative Gebarung ist mit minus 10 Millionen Euro veranschlagt. 784 Millionen Euro will man investieren.
Wo sieht man denn die Handschrift der drei Experten, die Sie hinzugezogen haben – sehr zum Unmut Ihres Koalitionspartners?
In diesem Budget noch nicht so stark, ich würde sagen: 30 bis 50 Millionen Euro Verbesserung kann man dem zurechnen. Da geht es vor allem um Strukturmaßnahmen, darum, dass sie eine Zahlenbasis in bestimmten Bereichen schaffen und so Vergleichswerte mit anderen möglich machen, um zu sehen: Wo geht noch was. Für das nächste Budget würde ich sagen: Das wird ein dreistelliger Millionenbetrag. Damit sind die 168.000 Euro, die sie kosten, gut investiert.
2027 zahlt die Steiermark 190 Millionen Euro nur an Zinsen. Mehr als für die Wirtschaft oder die Kinderbildung. Wie lange kann das gutgehen?
Ja, das ist sehr alarmierend. Und der Beleg, dass ein „Weiter wie bisher“ nicht geht. Daher ersuche ich um Verständnis: Es wird jede und jeder einen Beitrag leisten müssen. Dafür braucht es ein gemeinschaftliches Verständnis, dass die öffentliche Hand manches nicht mehr leisten wird können. Ein kleines Beispiel: Warum muss die öffentliche Hand jedem Motorradfahrer ein Fahrsicherheitstraining zahlen? Kann da nicht die Eigenverantwortung greifen? Kann nicht der, der sich ein Motorrad leistet, auch ein Fahrsicherheitstraining zahlen? Das kostet die öffentliche Hand rund 200.000 Euro im Jahr. Solche Beispiele gibt es zur Genüge. Da sind 40 bis 50 Millionen Euro drin.
Dass wir die operative Gebarung ins Positive gedreht haben, darauf bin ich eine Spur stolz.— Willibald Ehrenhöfer
Klingt sprichwörtlich nach Kleinvieh, das auch Mist macht. Aber was ist mit den großen Brocken? Wo sind die Strukturreformen im Budget?
Das dauert natürlich ein bisschen, bis die greifen. Wir haben 320 Millionen Euro an kostendämpfenden Maßnahmen im Budget, die man schwer sieht. Aber ja: Wir müssen die großen Brocken wie Gesundheit und Pflege, den Sozialbereich, die Bildung und die Verwaltung angehen. Im Sozialbereich sind die Kosten binnen fünf Jahren von 460 auf 980 Millionen Euro gestiegen. Und diese Dynamik geht ja weiter. Da müssen wir die Strukturen ändern. Aber wir wollen das differenziert angehen.
Wie meinen Sie das?
Wien zum Beispiel hat für bestimmte Bereiche einen Kostendeckel eingezogen. Die Ausgaben etwa für Soziales dürfen die Summe X nicht überschreiten. Das wäre die nächste Stufe, wenn bei uns die Strukturmaßnahmen zu wenig greifen.
Gibt es einen Punkt im Budget, mit dem Sie zufrieden sind?
Ja, dass wir die operative Gebarung ins Positive gedreht haben, darauf bin ich eine Spur stolz. 2025 wurden aus den minus 314 Millionen, die veranschlagt waren, durch Mehreinnahmen und konsequenten Vollzug plus vier Millionen. Für 2027 haben wir minus zehn Millionen veranschlagt. Das sehen auch die Ratingagenturen.
Zum Schluss ein Blick zum Finanzausgleich. Da gibt es eine historische Benachteiligung der Steirer, die pro Kopf rund 300 Euro weniger wert sind als etwa die Salzburger. Wie können Sie das beheben?
Ja, das ist so – es gilt das Prinzip Hoffnung. Wir Finanzreferenten fordern die Finanzminister auf, die Verhandlungen rasch zu starten. Der neue Finanzausgleich gilt ja ab 2029, der alte ist eine Regel aus der Nachkriegszeit und es braucht einen fairen und sauberen Schlüssel. Würde man den Schnitt anlegen, hätten wir 234 Millionen Euro mehr. Dann würde das Budget gleich ganz anders ausschauen. Andere sind mit 700 Millionen Euro bevorzugt.