190 Millionen Euro nur an Zinskosten? „Ja, das ist alarmierend“

Herr Ehrenhöfer, mit dem Defizit von 594 Millionen für 2027 sind Sie unzufrieden. Warum haben Sie nicht so lange verhandelt, bis Sie zufrieden sein können? Willibald Ehrenhöfer: Wir haben lange verhandelt, damit wir dahingekommen sind. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es hätten manche mit weniger leben können. Das Verhandeln hat sicher 120 bis 140 Millionen Euro gebracht.

Woran ist es gescheitert, einen strengeren Sparkurs durchzuziehen? Man muss auch realistisch sein. Das ist der Kompromiss in der Politik. Es ist wichtig, dass wir uns auf strukturelle Maßnahmen committed haben, das sagt auch der Landeshauptmann. Bei manchen Punkten wird es gesetzliche Änderungen brauchen, bei manchen den Bund.