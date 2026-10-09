Stockwerk Jazz: Fett, frei, kratzig

Das Berliner Trio The Cliffhanger heizte im Grazer Club Stockwerk ein.

Bassist Ingebrigt Håker Flaten war verhindert und so engagierten Ignaz Schick (Saxofon) und Oliver Steidle (Schlagzeug) für ihr Graz-Debüt unter dem Namen The Cliffhanger kurzerhand einen alten Bekannten. Mit Jan Roder als ebenso versiertem wie experimentierfreudigen Mitstreiter erfreute das Berliner Trio sein wohl infolge der musikprotokoll-Konkurrenz am selben Abend ungewöhnlich schütteres Stockwerk-Publikum mit zwei schillernden, durchgehenden Sets in bester Free-Jazz-Tradition.



Das erste davon präsentierte sich als übersichtlich fließende Reise mit fröhlich-zappeligem Auftakt, einer im Mittelteil ins improvisatorische Unterholz ausschweifenden Ballade: fett und kratzig zugleich, um am Schluss wie zum Trotz gegen das Bandmotto den Kreis im Sentiment des Anfangs sauber zu schließen. Im zweiten Teil wagten sich die drei Musiker dann weiter in den experimentellen Kosmos. Steidle und Roder ließen mehr als einmal durchblicken, dass sie in anderen Formationen auch gerne mit harten Rockelementen flirten. Am Höhepunkt des Sets feuerte das Trio eine ultradichte Breitseite ins Publikum, für die sich keine Speedmetal-Band schämen hätte müssen.