Steirische Beherberger kauen an erhöhter Abgabe für Nächtigungen

Hoteliers und Campingplatzbetreiber reagieren verschnupft auf die Erhöhung der Nächtigungsabgabe durch die Landesregierung. Touristiker setzen bis 2030 auf internationale Gäste und KI.

Das Übernachten in Fremdunterkünften wird in der Steiermark spürbar teurer. Grund ist die geplante Erhöhung der Nächtigungsabgabe, die die Landesregierung im Zuge der Budgetpräsentation angekündigt hat. Im Bundesländervergleich liege die Steiermark hier derzeit im unteren Drittel, so der für die Tourismusagenden zuständige Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Bereits mit Dezember 2026 erfolgt eine Indexierung, die etwa bei Beherbergungsbetrieben eine Steigerung von 2,5 auf 2,8 Euro pro Person und Nacht mit sich bringt.

Mitte 2027 sollen die Abgabensätze dann allerdings, wie berichtet, deutlicher nach oben gehen: In Beherbergungsbetrieben von 2,80 auf 4,90 Euro, auf Campingplätzen von 2,20 auf 3,90 Euro und in Hütten von 1,70 auf 2,90 Euro. Ein Drittel der zusätzlichen Einnahmen wird ins Landesbudget fließen, der Rest bleibe zweckgebunden für den Tourismus. Den regionalen Tourismusverbänden wird sogar noch die Möglichkeit eingeräumt, einen eigenen Aufschlag für sich einzuheben, wie Kunasek ankündigte.

Preise für nächstes Jahr sind bereits kommuniziert

Alfred Grabner, Betreiber des Sporthotels Kapfenberg und Fachgruppenobmann der steirischen Hotellerie, zeigt sich von der Maßnahme zwar nicht „unbedingt überrascht“. Mit dem Zeitpunkt sei man in der Branche aber nicht glücklich. Denn für 2027 seien die Preise und Angebote, etwa im Gruppen- oder Seminartourismus, vielfach bereits festgelegt und kommuniziert worden. Nachträgliche Anpassungen seien da schwierig, schlimmstenfalls müssten die Betriebe die Erhöhung selbst schlucken, „das werden wir uns aber nicht leisten können“. Man hätte sich daher mehr Vorlaufzeit gewünscht.

© Klaus Morgenstern Kritik an kurzer Vorlaufzeit: Hotelier Alfred Grabner

Auch der Umstand, dass es – durch die vorgelagerte Indexanpassung im Dezember – zu einer zweistufigen Erhöhung innerhalb weniger Monate komme, sei nicht optimal. Herausfordernd könnte die Erhöhung insbesondere für kleinere gewerbliche Vermieter im nicht touristischen Bereich werden, bei Zimmerpreisen von 50 oder 60 Euro schlage die Anhebung besonders kräftig durch.

Weichen Camper nun verstärkt ins benachbarte Ausland aus?

Geradezu geschockt reagiert man auf die Erhöhung bei den steirischen Campingplatzbetreibern. „Wir haben uns darauf verlassen, dass die Anpassung im Dezember auf 2,20 Euro dann auch hält. Dass es jetzt mit Juni 2027, mitten in der Saison, noch einmal auf 3,90 Euro geht, ist für alle Kollegen ein Wahnsinn“, sagt Bernd Pfandl, Campingplatzbetreiber in Weißkirchen und Sprecher der steirischen Camping-Initiative. „Es sind für nächstes Jahr ja schon Buchungen da. Die Gäste werden das nicht einfach schlucken.“ Pfandl fürchtet, dass der preissensible Gast jetzt nach Norditalien oder Slowenien abwandert, wo die Abgabe bei 2,50 Euro oder weniger liegt. „Diese völlig überzogene Erhöhung ist nicht durchdacht und führt zu einem massiven Wettbewerbsnachteil für die Steiermark.“

© Privat „Die Gäste werden das nicht einfach schlucken“: Bernd Pfandl

Tourismusstrategie setzt auf internationale Gäste und KI

Weiter in die Zukunft blicken indes die steirischen Touristiker mit der frisch erstellten Tourismusstrategie 2030. Während die Steiermark bei den österreichischen Gästen schon sehr gut positioniert sei, sieht Tourismuschef Michael Feiertag noch Potenzial bei den internationalen Märkten. Bislang hält der Anteil ausländischer Gäste im Land bei knapp 45 Prozent, zusätzliche Chancen rechnet man sich etwa in Slowenien und Kroatien, aber auch in China und den USA aus. Dort soll künftig mit jeweils maßgeschneiderten Botschaften geworben werden. Helfen soll bei der Aufbereitung der eigenen Inhalte die KI, etwa über einen eigenen Online-KI-Assistenten, der bereits 2027 starten soll.