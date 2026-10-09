Wie wächst man aus seiner Komfortzone hinaus ins echte Leben? Das Stück „My Home is my Castle“ versteht sich als vergnügte Anleitung.

My Home is my Castle: Maras Zimmer ist ihre Wohlfühloase. Zum Träumen von Meer und Milchstraße, für tägliche Gewohnheiten – vom Bettmachen bis zum Blumengießen (originell: die selbsttätige Gießkanne). Alles passt. Fast. Denn mit der Zeit wird es zu klein. Doch der Schritt hinaus ins Neuland fällt schwer, erzählt die Mezzanin-Produktion „Willkommen Daheim“, konzipiert von Regisseurin Natascha Grasser und Susanne Lipinski, die alternierend mit Lena Hanetseder auch spielt.

Hit in der entzückenden Geschichte über das Hineinwachsen ins Leben (Kindergarten, Schule) ist Markus Boxlers raffiniert verschachteltes Spielhäuschen im TaO!, das das belustigte junge Publikum nicht nur neugierig macht, sondern auch stets enger wird. Jonglage, nette Zauberei, Lichterkette und Conrado Molinas Musik locken selbst die jüngsten Gäste aus der Angstzone.

„Willkommen Daheim“. Mezzanin Theater. 10., 12., 13., 14.10., TaO!, Ortweinplatz 1, Graz. Karten: Tel. 0664 465 89 70.