Ein 19-Jähriger und ein 60-Jähriger erlagen an der Unfallstelle im niederösterreichischen Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Ybbs ihren Verletzungen.

Zwei Lenker sind am Freitag bei einer Pkw-Frontalkollision in Pfaffenschlag (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ums Leben gekommen. Ein 19-Jähriger war laut Zeugenaussagen mit seinem Auto auf das Straßenbankett und dann auf die Gegenfahrbahn geraten. Er stieß gegen den Wagen eines 60-Jährigen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die beiden Männer aus dem Bezirk Gmünd waren in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für die Lenker kam aber jede Hilfe zu spät.

„Die Einsatzstelle glich einem Trümmerfeld“, den Helfern habe sich „ein Bild der Verwüstung“ geboten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Fahrzeugteile waren über die gesamte Unfallstelle verstreut, die beiden Autos wurden rund 50 Meter voneinander weggeschleudert und massiv deformiert. Der Pkw des 60-Jährigen blieb seitlich im Straßengraben liegen, der Motor wurde aus dem Wagen gerissen.

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Reanimation erfolglos

„Trotz des raschen und professionellen Zusammenwirkens aller Einsatzkräfte konnten die Leben der beiden Männer nicht mehr gerettet werden“, teilte das Bezirkskommando mit. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Im Einsatz standen 28 Mitglieder von drei Feuerwehren. Sie wurden im Anschluss von Peers betreut, die beim Verarbeiten von belastenden Ereignissen unterstützen.