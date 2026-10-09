Ausgleichszahlungen an Gemeinden in der Höhe von 3,3 Millionen Euro fallen bereits in diesem Schuljahr weg. FPÖ-Landesrat Hermann: „Schwierige, aber notwendige Maßnahme.“

Nach und nach dringen die Konsequenzen des neuen Sparbudgets der blau-schwarzen Landesregierung an die Betroffenen durch. So fließt künftig kein Geld mehr vom Land an die Gemeinden, um die Kostenbeiträge für die Musikschulen abzufedern. Bei der SPÖ ist man deshalb alarmiert, man wirft FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann sogar Wortbruch vor.

3,3 Millionen Euro überwies das Land zuletzt jährlich an die Gemeinden unter dem Titel „Ausgleichszahlungen“ für die Musikschulen. Im Budgetvoranschlag für 2027 fallen diese dem Sparstift zum Opfer. In einem Schreiben der Bildungsabteilung wird den Ortschefs mitgeteilt, dass eine Fortführung der Ausgleichszahlungen für das Schuljahr 2026/27 nicht vorgesehen ist und auf einen entsprechenden Regierungsbeschluss verwiesen.

Schwarz: Streichung ohne Vorwarnung

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz ist über die „still und heimlich beschlossenen Kürzungen bei den Musikschulen“ erzürnt. „Landesrat Hermann hat versprochen, dass sich in diesem Schuljahr nichts ändert. Jetzt werden die Gemeinden ohne Vorwarnung mit der Streichung der Ausgleichszahlungen konfrontiert. Das ist nicht nur ein Wortbruch, sondern ein völlig verantwortungsloser Umgang mit den Gemeinden und den Familien in der Steiermark“, so Schwarz.

© Wolfgang König SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz

Auch bei Mario Abl, Bürgermeister von Trofaiach und Vorsitzender des roten Gemeindeverbandes GVV, herrscht Unverständnis darüber, dass den Gemeinden weitere Mittel gestrichen werden. „Wir sind mittlerweile an einem Punkt, an dem solche Mehrbelastungen für die Kommunen schlicht nicht mehr zu stemmen sind“, sagt Abl. Die Roten befürchten, dass Musikschulbeiträge nun steigen und viele Eltern sich deshalb den Musikunterricht ihrer Kinder nicht mehr leisten können.

© Klz / Stefan Pajman Stefan Hermann (links) bei der Budgetpräsentation am Mittwoch

Rechnungshof prüft das Musikschulwesen

Erst Ende April hatte es einen Expertengipfel zur Zukunft des steirischen Musikschulwesens gegeben. Auch da war die Finanzierung – in jedem Bezirk gibt es unterschiedliche Modelle – eines der Hauptthemen. Der zuständige Landesrat Stefan Hermann kündigte bereits davor ein neues steirisches Musikschulgesetz an. Auch am Donnerstag weist sein Büro auf die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform hin. „Die Steiermark hat im Bundesländervergleich ein sehr kostenintensives System. Aktuell findet auch eine Prüfung des (Bundes)rechnungshofes statt, der die verschiedenen Systeme vergleicht“, heißt es in einer Stellungnahme. Man räumt aber ein, dass es sich bei den Einsparungen um eine schwierige, jedoch für die Budgetkonsolidierung notwendige Maßnahme handelt. Mit den direkten Förderungen von Schülerinnen und -schüler fließen auch nächstes Jahr weiter 29,7 Millionen Euro des Landes in das kommunale Musikschulwesen, hier wurde um 700.000 Euro gekürzt.

Dass er bei der letzten Tagung der Musikschulleiter versprochen habe, dass sich bei den Ausgleichszahlungen in diesem Schuljahr nichts ändert, weist Hermann übrigens zurück. Dabei sei über die Musikschülerförderung gesprochen worden.