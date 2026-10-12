Die „Magie des Nordens“ hat Sprünge und Kratzer

Buch der Woche. Mit „Broder“ hat Dörte Hansen wieder einen Roman geschrieben, in dem die Umbrüche im ländlichen Leben und der Zusammenbruch der Bewohner auf schmerzhafte Weise greifbar werden.

In Broder brodelt die Wut. Er hat sich einen Groll angezüchtet, vor dem er sich selbst fürchtet. Groll auf sich selbst, weil er zwar weggehen konnte vom Hof vor langer Zeit, es aber nicht schaffte wegzubleiben. Groll auf seinen Zwillingsbruder Henning, der den Hof übernommen hat, obwohl er nur einige Minuten älter ist. Groll auf die Unbarmherzigkeit des Landlebens generell, denn das Herzige gibt es nur in bunten Prospekten und billigen Filmen.

Dieses verlogene Idyll sucht man natürlich auch vergeblich in den Büchern von Dörte Hansen. Seit ihrem sensationell erfolgreichen Debüt „Altes Land“ (2015) erzählt die 1964 in Husum geborene Autorin von einer Welt, die langsam verschwindet. Nicht mit großem Getöse, sondern auf jene unauffällige Art, mit der die Dinge verschwinden, die man immer für selbstverständlich gehalten hat. Ein Dorf. Eine Sprache. Eine Lebensform. Ihre Figuren sind Meister des Nichtgesagten, Virtuosen der unterdrückten Gefühle. Sie lieben, ohne es zuzugeben. Sie leiden, ohne sich zu beklagen.

Keine „Magie des Nordens“

„Ertrag kommt von ertragen“, heißt es an einer Stelle ihres neuen Romans „Broder“, in dem Hansen von zwei Brüdern erzählt, einem von Generation zu Generation weitervererbten Bauernhof in Norddeutschland, und zentral geht es um die Frage, ob Fortschritt tatsächlich immer etwas mit Vorwärtskommen zu tun hat. Der Hof der Familie Bahnsen ist technisch auf dem neuesten Stand, alles ist auf Hochleistung ausgerichtet, doch im Menschengebälk ächzt es gewaltig.

Alle haben ein Archiv der Kränkungen angelegt. Broder, der mit seiner französischen Frau und der pubertierenden Tochter in die Nähe des elterlichen Anwesens zurückkehrt und dort viel Kraftfutter für seinen Groll findet; Henning, der das Neue will, aber mit der Geschwindigkeit nicht mehr mithalten kann; seine Frau Ellen, die ein Kind verloren hat und seither nur noch funktioniert, und Altbauer Paul, der noch „Kuhverstand“ hat, aber längst ins Abseits gedrängt wurde. Dörte Hansen erzählt im ruhigen Tun, aber mit großer Eindringlichkeit vom Irrsinn eines Systems, das Wachstum mit Wohlergehen verwechselt. Von Tieren, die immer mehr Milch geben müssen, und Menschen, die immer weniger Luft bekommen.

Marie-Claude, die Frau von Broder, ist Malerin. Nicht die schönen Sonnenuntergänge bringt sie auf die Leinwand, sondern das Karge, die Leere, die Wut, aber auch die Scham und die Sehnsucht. Von der „Magie des Nordens“ hält sie ebensowenig wie Dörte Hansen.

Dörte Hansen. Broder. Penguin Verlag, 223 Seiten, 27,50 Euro.