Puerto Rico: 10 Highlights zwischen Traumstränden und Regenwald

Puerto Rico ist ein US-Territorium und doch eine Welt für sich: zwischen kolonialem Erbe, tropischem Regenwald, Traumstränden und leuchtenden Buchten in der Karibik.

Das Wahrzeichen des karibischen US-Territoriums Puerto Rico erhebt sich trutzig auf einem mehr als 40 Meter hohen Felsen an der Hafeneinfahrt der Bucht von San Juan. Das Castillo San Felipe del Morro ist eine von zwei Festungen rund um die auf einer Halbinsel liegenden Hauptstadt, die im 16. und 17. Jahrhundert aus Verteidigungszwecken von den spanischen Kolonialherren errichtet wurden. Von den Bastionen hat man einen tollen Blick auf den Atlantik, durch Tunnel und Gänge kann man Teile des komplexen Verteidigungssystems erkunden.

Das historische Zentrum der Hauptstadt San Juan wurde ab dem 16. Jahrhundert von den Spaniern aufgebaut und gehört heute zum Weltkulturerbe der Unesco. Die gepflasterten Straßen und Plätze aus bläulichen Steinen sind gesäumt von typischen bunten Häusern mit Balkonen, das Herz schlägt auf der Plaza de Armas mit ihrem großen Brunnen. Gut flanieren lässt es sich auch auf der Uferpromenade Paseo de la Princesa oder in La Perla, einem ehemaligen Fischerviertel außerhalb der Stadtmauer. Im neueren Teil von San Juan lohnt ein Besuch in Santurce, einem Kunst- und Kulturviertel mit Street Art, Galerien und vielen Lokalen.

© Adobe Stock Die Plaza de Armas in der Altstadt von San Juan

El Yunque: Puerto Ricos tropischer Regenwald

Der tropische Regenwald von El Yunque liegt im Nordosten der Insel und ist Heimat der Puerto-Rico-Amazone, einer der seltensten Papageienarten der Welt, der trotz ihrer Winzigkeit ziemlich lauten Coquí-Frösche sowie endemischer Bäume, Farne, Orchideen und Bromelien. Das Schutzgebiet kann man bei geführten (Nacht-)Wanderungen mit Rangern oder Touren mit Stopps zum Baden unter Wasserfällen und in Naturpools erkunden. Den besten Überblick hat man vom Yokahu Observation Tower: Vom Aussichtsturm sieht man über den Regenwald und bei klarem Wetter bis zur Küste.

1 / 3 Im tropischen Regenwald von El Yunque © Dennis van de Water/Adobe Stock

Cabo Rojo: Rosa Salzseen und spektakuläre Küsten

Im Südwesten der Hauptinsel breiten sich dramatische Landschaften aus, die unter Naturschutz stehen: Rosa bis rötlich schimmern die Salzflächen und Lagunen der Las Salinas de Cabo Rojo, die ein wichtiger Lebensraum für Vögel (darunter der nur in Puerto Rico vorkommende Gelbschulterstärling) und daher besonders spannend für Hobbyornithologen sind. Anschließend lohnt ein Abstecher zum Faro Los Morrillos, einem Leuchtturm aus der Kolonialzeit, der spektakulär auf einer hohen Kalksteinklippe thront, und in die sichelförmige Bilderbuchbucht Playa Sucia.

1 / 4 Die Salinen von Cabo Rojo im Südwesten Puerto Ricos beeindrucken mit ihren rosa bis rötlich schimmernden Salzbecken, deren Färbung durch salzliebende Mikroorganismen entsteht © Adobe Stock

Vieques: Traumstrände und freilebende Pferde

Die zu Puerto Rico gehörende Insel ist bekannt für ihre schönen Strände – besonders auf dem Sun Bay Beach haben Badegäste Grund zum Staunen: Denn die freilaufenden Pferde, die auf Vieques leben, schauen dort gerne vorbei. Die insgesamt rund 2000 halbwilden Tiere stammen von den Pferden ab, die während der spanischen Kolonialzeit in die Karibik gelangten. Passend dazu bieten einige Ranches auf der Insel Ausritte am Strand an – natürlich auf zahmen Artgenossen. Manche Touren führen auch in das Naturschutzgebiet, das große Teile von Vieques umfasst, mit seinen Küstenlandschaften, Trocken- und Mangrovenwäldern.

© Adobe Stock Auf der Insel Vieques leben freilaufende Pferde

Mosquito Bay: Das magische Leuchten der Biolumineszenz

Die größte Attraktion von Vieques erschließt sich erst nach Einbruch der Dunkelheit. Die Mosquito Bay ist berühmt für ihre Biolumineszenz, ein blau-grünes Leuchten unter der Wasseroberfläche, das von winzigen Mikroorganismen erzeugt wird. Am besten kann man das Naturphänomen bei einer geführten Kajaktour erleben, denn wenn die Paddel durchs Wasser streichen, erzeugen die sogenannten Dinoflagellaten besonders viele Lichtblitze. Mehrere Anbieter nehmen Gäste mit auf nächtliche Ausflüge, die in einem Boot mit Glasboden besonders eindrucksvoll sind.

© Discover Puerto Rico Biolumineszenz in der Mosquito Bay auf Vieques

Caguana: Auf den Spuren der indigenen Taíno-Kultur

Vor der Ankunft der Europäer lebten die Taíno, ein indigenes Volk der Karibik, unter anderem auf Puerto Rico. In der Nähe von Utuado befindet sich mit dem Parque Ceremonial Indígena de Caguana eine der wichtigsten archäologischen Stätten ihrer Kultur: Zu sehen sind mehrere Zeremonialplätze, zahlreiche Petroglyphen mit Symbolen und Darstellungen von Figuren sowie große bearbeitete Steinplatten und Monolithen, die auf etwa 1200 bis 1500 nach Christus datiert wurden.

© Imago Der archäologische Zeremonialpark Caguana in Puerto Rico zählt zu den bedeutendsten Fundstätten der indigenen Taíno-Kultur in der Karibik

Ponce: Koloniale Architektur und historische Plätze

Die zweitgrößte Stadt Puerto Ricos wird auch „Die Perle des Südens“ genannt, weil sie das vielleicht schönste historische Zentrum der Insel hat. Von der Plaza Las Delicias kann man die schönsten Sehenswürdigkeiten bei einem Bummel besichtigen, darunter die alte Feuerwehrwache Parque de Bombas mit ihrer auffälligen, rot-schwarzen Fassade, die reich verzierte Casa Armstrong-Poventud (beide sind heute Museen) oder die neoklassizistische Kathedrale. Auf einem Hügel oberhalb von Ponce liegt das sehenswerte Castillo Serrallés, das elegante Herrenhaus eines Zucker- und Rumbarons, umgeben von einem ebensolchen Park.

1 / 3 Die alte Feuerwehrwache Parque de Bombas © Imago

Jayuya: Kaffeeplantagen und die Kultur der Taíno

Das zentrale und dicht bewaldete Hochland der Insel gehört aufgrund seines Klimas zu den traditionellen Kaffeeanbaugebieten von Puerto Rico. Einige der Plantagen in der Region kann man besuchen, darunter die Hacienda San Pedro, um mehr über die Kultivierung der Pflanzen und die Verarbeitung der Kirschen zu erfahren. Und natürlich verschiedene Röstungen zu verkosten. In Jayuya stößt man zudem auf Petroglyphen und archäologische Fundstätten der alten Taíno-Kultur, über die man im Museo El Cemí mehr erfahren kann. Alleine das Gebäude ist einen zweiten Blick wert: Es hat die Form eines riesigen Cemí, bei den Taíno ein religiöses Objekt, das mit Gottheiten, Geistern und der spirituellen Welt verbunden war.

1 / 3 Kaffeeanbau hat in Jayuya Tradition © Discover Puerto Rico

Culebra: Traumstrände, Korallenriffe und Meeresschildkröten

Rund 30 Kilometer östlich der puertoricanischen Hauptinsel liegt Culebra. Von 1903 bis 1975 nutzte die US Navy die Insel für militärische Manöver, am Flamenco Beach stehen immer noch zwei alte Sherman-Panzer, die damals als Übungsziele dienten. In der Brandung rosten sie heute friedlich vor sich hin. Große Teile von Culebra stehen unter Naturschutz, sowohl an Land als auch im Wasser, denn einige Strände und die umliegenden Küstengewässer mit Korallenriffen und Seegraswiesen sind wichtiger Lebensraum. Unter anderem für Meeresschildkröten, die man beim Schnorcheln vor Tamarindo Beach beobachten kann.

© Adobe Stock Sherman-Panzer auf dem Flamenco Beach auf der Insel Culebra