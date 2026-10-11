Wichtige Straße ins Gegendtal wird um 750.000 Euro saniert

In Köttwein in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See wird die B98 Millstätter Straße bis Mitte November saniert. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die Arbeiten an der B98 halten bis Mitte November an

Die Spuren des Unwetters von 2022 sind auf einigen Straßen in der Gemeinde Treffen noch immer sichtbar. Zahlreiche Sanierungsarbeiten wurden seither durchgeführt, weitere sollen noch vor dem Winter abgeschlossen werden. Aktuell wird die B98 Millstätter Straße in Köttwein zwischen dem Gegentalerhof und dem T&G-Markt erneuert.

Auf dem rund 800 Meter langen Abschnitt haben sich zahlreiche Risse und Spurrinnen gebildet. Seit kurzem wird deshalb die bestehende Asphaltdecke vollständig abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Zusätzlich werden die Busbuchten, Zufahrten und Bankette erneuert.

Mit Behinderungen ist zu rechnen

Während der Bauarbeiten bleibt die B98, eine wichtige Verkehrsverbindung durch das Gegendtal, grundsätzlich befahrbar. Allerdings müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Die Arbeiten erfolgen als Wanderbaustelle mit händischer Verkehrsregelung. Bis Mitte November soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 750.000 Euro. Davon übernimmt das Land Kärnten 722.000 Euro. Die Gemeinde Treffen beteiligt sich mit 28.000 Euro an der Erneuerung der Busbuchten.

© KK/Büro Lhstv. Gruber Von links: Christian Zechner, Leiter des Straßenbauamts Villach, Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber und Gemeindevorstand Bertram Mayrbrugger (beide ÖVP) bei einem Lokalaugenschein

Zahlreiche Maßnahmen nach dem Unwetter

Es ist nicht das einzige Straßenbauprojekt, das die Gemeinde heuer beschäftigt. Bereits im August wurde die Gerlitzenstraße generalsaniert. Sie war eine von sechs Straßen eines umfangreicheren Sanierungsprogramms, mit dem Schäden des Unwetters von 2022 beseitigt werden sollen. Die Kosten wurden mit 750.000 bis 800.000 Euro beziffert, überwiegend finanziert aus Mitteln des Katastrophenfonds.

Geduld ist weiterhin auch beim Tennisplatz Treffen gefragt. Dort bleibt die Schloßstraßenbrücke wegen Sanierungsarbeiten noch bis einschließlich 31. Oktober für den Verkehr gesperrt.