Lavanttal: „Chance, Bürgermeister zu werden, ist nicht schlecht“

Stadtrat Gerhard Penz (48) wurde beim ÖVP-Gemeindeparteitag in Bad St. Leonhard als Listenführer und Bürgermeisterkandidat einstimmig gewählt.

Für die kommenden Gemeinderatswahlen wurde kürzlich beim ÖVP-Gemeindeparteitag in Bad St. Leonhard der amtierende Stadtrat Gerhard Penz (48) als Listenführer und Bürgermeisterkandidat einstimmig gewählt. Seine Partei wird unter dem Namen „Gerhard Penz - die VP Bad St. Leonhard“ antreten. Seine Fraktion stellt im Rathaus derzeit sechs von 23 Gemeinderäten. Penz sieht sich mit seiner Liste und seiner Person als Alternative zu Bürgermeister Dieter Dohr (Liste Dohr). So war man unlängst gegen eine Ableitung des Reichenfelser Windparks zum Umspannwerk Bad St. Leonhard, da man eine Gefährdung der Wasserversorgung sah, aber auch bei der Nachnutzung der ehemaligen Volksschule in Schiefling hatte man andere Vorstellungen.

© Herbert Hollauf Gerhard Penz ist amtierender Stadtrat in Bad St. Leonhard

„Unser Ziel ist, stärker zu werden“, so Penz. Als dringende Anliegen für die kommende Gemeinderatsperiode will Penz unter anderem die rasche Umsetzung eines Wassernutzungskonzeptes und die Schaffung von Baugründen und sozialem Wohnbau und den Neubau der Stützpunktfeuerwehr. „Die Chance, Bürgermeister zu werden, ist nicht schlecht“, meint Penz, der seit 2009 politisch tätig ist und seine jahrelange Erfahrung und Handschlagqualität ins Treffen führt. „Man muss viel mehr schauen, dass auch die vermeintlich kleinen Anliegen der Bürger nicht zu kurz kommen“, so Penz.