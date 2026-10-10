Schloss Pichlarn investiert 20 Millionen in Spitzen-Wellness

Im März 2027 geht in Pichlarn ein „Sehnsuchtsort der Erholung“, der neue Maßstäbe setzt, in Betrieb. Lokalaugenschein mit der Eigentümerfamilie Imlauer.

Langsam, aber stetig nimmt der neue Spa-Bereich im Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal Gestalt an. Die Hülle steht, ein paar letzte Außenarbeiten werden gerade erledigt, der Feinschliff im Innenbereich und die Installation der Technik haben begonnen. Was hier entsteht, setzt in Österreichs Spa-Landschaft Maßstäbe. Insgesamt 20 Millionen Euro investiert Eigentümer Georg Imlauer in den neuen Leading-Spa-Bereich.

Im Ennstal wird damit „eine neue Ära der Erholung“ eingeläutet – auf insgesamt 8500 Quadratmetern für Wellness, Regeneration und Longevity. Mit den bereits in den Jahren zuvor erfolgten Renovierungen im Hotelbereich und bei den Restaurants, dem Neubau des Wintergartens, dem Bau des Mitarbeiterhauses und der grundlegenden Neugestaltung des Golfplatzes beträgt die Investitionssumme seit der Übernahme des Fünfsternehotels vor fünf Jahren 32 Millionen Euro.

1 / 5 Im Süden entsteht ein Badeteich © Schloss Pichlarn/Visualisierung

Wertschöpfung in der Region

Der überwiegende Teil der Arbeiten wurde an Firmen aus der Region vergeben. „Wir hatten bei den Bauarbeiten ein sehr enges Zeitkorsett und haben es geschafft, in den wenigen Wochen, in denen wir ohnehin geschlossen haben, die Außenarbeiten zu erledigen. Dabei wurde auch in zwei Schichten gearbeitet. Die Firmen hier sind hervorragend, wir können uns auf ihr Know-how und die Qualität verlassen“, erläutert Georg Imlauer bei der Besichtigung. So bleibe die Wertschöpfung in der Region.

An vielen Stellen hängen im neu entstehenden Spa-Bereich Pläne und Visualisierungen des fertigen Projekts. Aber schon jetzt sieht man, wohin die architektonische Reise geht: „Tal, Berg und Horizont“, heißt das Konzept, das der Landschaft folgt. Die erhabene Lage, die Weite der Landschaft, der Blick auf den Grimming und die Umgebung bieten besondere Ausblicke und lassen allein dadurch schon den Puls herunterkommen.

1 / 19 Eigentümer Georg Imlauer führte durch den im Entstehen befindlichen neuen Spa-Bereich © KLZ / Gerhard Pliem

Was neu ist: Neben dem bestehenden Family Spa am angestammten Standort wird es ab 19. März 2027 die neue Spa-Welt nur für Erwachsene geben: den Adults-Only Leading Spa im Berg mit 4500 Quadratmeter Fläche, einem Rückzugsort für Ruhe, Wärme, Wasser, Bewegung und neue Energie, mit Infinity Pool, Panorama-Saunen, großzügigen Ruhebereichen, zehn neuen Behandlungsräumen für Beauty- und Longevity sowie Fitness, Yoga, Reformer Pilates und Personal Training.

Eingebettet im Berg

„Der Infinitypool geht Richtung Grimming, der Naturbadeteich Richtung Süden. Es gibt viel Platz, eine spektakuläre Architektur. Der neue Leading-Spa-Bereich ist im Berg eingebettet. Von außen sieht man nur die Fenster, die die Natur nach innen holen“, erklärt Georg Imlauer. Mit dem neuen Angebot will die Familie Imlauer einen Schritt weiter in Richtung Ganzjahresdestination gehen. „Wir erhöhen dadurch die Attraktivität des Hauses“, weiß Thomas Imlauer, der gemeinsam mit seinem Vater und seiner Mutter Ingrid Imlauer durch den Spa-Neubau führt.

Hinter der Weiterentwicklung von Schloss Pichlarn steht eine langfristige unternehmerische Strategie, durch die, so Georg Imlauer, das Fünfsterne-Hotel als Leading Spa & Golf Resort weiterentwickelt und seine Position nachhaltig gestärkt werden. Für den Golfplatz wurde ein eigenes Bewässerungssystem samt Speicherplatz geschaffen. Die Investition hat sich bezahlt gemacht. „Es hat heuer im Sommer grüne und braune Golfplätze gegeben. Und wir waren bei den grünen dabei“, weiß Liegenschaftsverwalter und technischer Leiter Christian Seiringer.

Weiterhin Day-Spa Angebote

Für die beantragte Aufnahme in die „Leading Golf Courses“ Österreichs, die Oberklasse der 20 besten Golfplätze, hat man eingereicht und alle Anforderungen mehr als erfüllt. „Wir sind zuversichtlich, dass es klappt. Die Entscheidung wird im November bekanntgegeben“, erklärt Georg Imlauer. Und wie sieht es mit den Day-Spa-Angeboten für die regionale Bevölkerung aus? „Die wird es weiter geben. Wir freuen uns, wenn Einheimische zu uns kommen und die Angebote in Schloss Pichlarn nutzen“, betont er.