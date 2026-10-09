„Ort der Begegnung“: Admonter Sprachgarten ausgezeichnet

Der interkulturelle Sprachgarten in Admont erhielt im Rahmen der dm-Initiative „Lust an Zukunft“ 5000 Euro. Nun geht es im Online-Voting um weitere Fördermittel.

Der Sprachgarten befindet sich hinter dem Gasthof Buchner und dem Maierhof

Grund zur Freude in Admont: Der interkulturelle Sprachgarten wurde im Rahmen der Initiative „Lust an Zukunft“ der Drogeriemarktkette dm als eines von 50 Projekten in ganz Österreich ausgezeichnet. Dm würdigt mit dieser Initiative Vereine und Organisationen, die sich für den guten Zweck engagieren.

Bereits seit dem Jahr 2013 dient der Sprachgarten als Treffpunkt und Ort zum Deutschlernen für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen. Im Juni wurde dort außerdem eine Regenbogenbank als Zeichen für Vielfalt aufgestellt (wir berichteten). Für ihren Einsatz erhielten die Verantwortlichen nun eine Unterstützung im Wert von 5000 Euro.

Voting entscheidet über Sieger-Projekte

„Doch jetzt geht es um noch mehr. Der Sprachgarten hat es in die engere Auswahl geschafft“, berichtet Astrid Remschak, Bezirksvorsitzende der Volkshilfe Admont-Gesäuse. Bis 18. Oktober kann online darüber abgestimmt werden, welche der acht Sieger-Projekte zusätzlich mit Geldbeträgen im Wert von 10.000, 25.000 und 45.000 Euro unterstützt werden sollen.