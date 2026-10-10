Rund 1970 Futsal- und Fußballspiele leitete der Spielberger Schiedsrichter Roland Schweiger in seiner bisherigen Karriere. Nun erhielt er eine hohe Auszeichnung.

Die 1. ÖFB Futsal Liga startete am vergangenen Wochenende in die neue Meisterschaftssaison. Nicht nur steirische Teams sind auf höchster rot-weiß-roter Meisterschaftsebene im Hallenkick ohne Bande erfolgreich, sondern auch die Schiedsrichter, wie Roland Schweiger (Gebiet Mur) beweist.

„Ich wurde zum Futsal-Schiedsrichter der Saison 2025/2026 gewählt“, berichtet Schweiger. Damit wurden die Leistungen des 41-Jährigen in seiner absoluten Rekordsaison mit insgesamt 18 Einsätzen im Oberhaus, also in den höchsten Spielklassen, honoriert.

Die Wahl wurde heuer im Sommer vom Verband erstmals in der Geschichte durchgeführt. Die aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter durften dabei ihre Stimme abgeben. Beim steirischen Schiedsrichterkollegium und insbesondere in der Gebiet-Mur-Staffel unter der Leitung von Josef Rieberer ist die Freude über die Auszeichnung groß. Schließlich besitzt der Murtaler keine internationale FIFA-Lizenz. Dennoch setzte er sich gegen zwei weitere namhafte Kandidaten mit internationaler Erfahrung aus Wien und Salzburg durch.

Auf der großen Bühne

Im steirischen Fußballverband wird die Wahl nicht nur als Riesenerfolg eingestuft, sondern auch als Zeichen für die hohe Qualität der Schiedsrichter. Diese stellen Woche für Woche in den steirischen Unterhausligen ihre Klasse unter Beweis und schaffen immer wieder den Sprung auf die große Bühne des österreichischen Fußballs.

„Seit 16 Jahren bin ich durchgehend in der 1. ÖFB Futsal Liga als Referee im Einsatz. Dementsprechend habe ich auch die gesamte Entwicklung von der einstigen Randsportart bis zur mittlerweile hochprofessionellen Futsal-Liga miterlebt und mitgestaltet“, freut sich Schweiger. Während zahlreiche Kollegen nur wenige Jahre auf diesem Niveau pfeifen, zählt der Logistikleiter der Brauerei Murau nach wie vor zu den beständigsten und angesehensten Schiedsrichtern des Landes.

1972 Spiele

Zu seinen bisherigen Karrierehöhepunkten gehören Einsätze bei den Grazer und Klagenfurter Stadtderbys sowie den österreichischen Futsal-Klassikern. Schweiger ist aber auch als Fußball-Schiedsrichter auf dem Rasen mit Regionalliga-Qualifikation erfolgreich im Einsatz: „Bisher habe ich insgesamt 1972 Futsal- und Fußballspiele geleitet.“ Dabei zeigte er 2152 Gelbe Karten, 100 Gelb-Rote Karten und 72 Rote Karten.

Diese Statistik spricht für eine umsichtige und kommunikative Spielleitung, für die er auch bei internationalen Testspielen und Regionalliga-Derbys viel Zuspruch erhalten hat. „Unvergessen bleibt für mich das Regionalliga-Derby zwischen GAK und Sturm Graz II vor 7000 Fans in Liebenau. Heuer durfte ich außerdem ein internationales Testspiel von Al Hilal unter Trainer Simone Inzaghi leiten.“

Für die künftigen Herausforderungen am grünen Rasen und auf dem Futsal-Parkett möchte Schweiger weiterhin konstant gute Leistungen bringen, den steigenden Anforderungen gerecht werden und sich vor allem die Freude an seinem anspruchsvollen Hobby bewahren.

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