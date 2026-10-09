Das wünschen sich mehr als die Hälfte der österreichischen Singles

Singles in Österreich sehnen sich nach einer langfristigen Partnerschaft. Zwei Drittel der über 40-Jährigen sind seit mehr als 20 Jahren liiert.

Österreich, das Land der Langzeitbeziehungen: Paare, die seit 20, 30 oder sogar 40 Jahren zusammen sind, sind hier keine Ausnahme, sondern die Regel. In einer aktuellen Studie von der Single-Plattform Parship unter 1069 Österreicherinnen und Österreichern im Alter von 18 bis 75 Jahren geben zwei Drittel der über 40-jährigen liierten Befragten an, seit mehr als zwei Jahrzehnten mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin zusammen zu sein. Auch bei Singles spiegelt sich die Sehnsucht nach langfristigem Glück wider: Mehr als die Hälfte von ihnen wünscht sich eine ernsthafte, verbindliche Partnerschaft. Als Fundament für ein erfülltes Leben zu zweit gelten Respekt, Vertrauen und die richtige Mischung aus Nähe und Freiraum, dazu Humor und Zärtlichkeit.

Bindung bleibt ein Herzenswunsch

Bei der Partnersuche zeigt sich: Die Sehnsucht nach Langfristigkeit ist ungebrochen. Mehr als die Hälfte (55 %) der befragten Singles verspürt einen „großen Wunsch“ nach einer ernsthaften, verbindlichen Partnerschaft. Entgegen der allgemeinen Meinung sind es laut Studie eher junge Singles, die sich fest binden wollen. In der zweiten Lebenshälfte sind Singles eine Spur freiheitsliebender, gehen dafür aber umso bewusster, mutiger und mit klaren Vorstellungen auf Partnersuche. So bestätigt eine deutliche Mehrheit der über 40-jährigen Singles, für eine neue Liebe bereit zu sein. Nur 17 Prozent dieser Altersgruppe sagen von sich, keinen Wunsch nach Zweisamkeit zu haben.

Parship-Psychologin Caroline Erb: „Gerade Singles in dieser Altersgruppe wissen oft umso besser, was ihnen guttut und was nicht. Der Großteil ist offen und neugierig für das ‚Abenteuer Liebe‘ und bereit, sich wieder mit Herzblut auf jemanden einzulassen.“

Was hält Paare über einen so langen Zeitraum zusammen?

Mit jedem Lebensjahrzehnt steigt die Beziehungsdauer deutlich. So sind unter den 40- bis 49-Jährigen mehr als ein Drittel seit über 20 Jahren liiert, in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen sind es bereits 71 Prozent. Bei den 60- bis 75-Jährigen sind es 87 Prozent.

Doch was hält Paare so lange zusammen? Caroline Erb sagt: „Ganz wichtige Zutaten sind Respekt und Wertschätzung auf Augenhöhe. Ein liebevolles und unterstützendes Miteinander macht einen auch langfristig zu Komplizen, um schwierigere Zeiten und Herausforderungen besser meistern zu können. Zudem wird Vertrauen von den meisten Langzeitpaaren als wichtiges Fundament erlebt, auf dem Stabilität und Langfristigkeit aufbauen können.“

Zusammenspiel von Nähe und Freiraum

Erb weiter: „Eine gute Mischung aus Autonomie und Zweisamkeit begünstigt die eigene und gemeinsame Entwicklung im Laufe der Jahre. Gerade ab 40 hat man als Paar meistens schon viel erlebt, die ,Rush Hour‘ des Lebens möglicherweise schon hinter sich und stellt die Weichen für die nächsten Jahre. Neue gemeinsame Herausforderungen und Zukunftspläne halten eine Beziehung lebendig, Humor, Zärtlichkeit und eine gute Streit- und Konfliktkultur sind dabei wichtige Eckpfeiler.“