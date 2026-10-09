30.000 Flaschen Wein in Italien gestohlen

Bei einem Einbruch in der Toskana haben Diebe rund 30.000 Flaschen hochwertigen Weins im Wert von etwa fünf Millionen Euro gestohlen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Sonntag am Standort des namhaften Weinproduzenten Marchesi Antinori in Cortona bei Arezzo. Nach italienischen Medienberichten handelt es sich um den Weindiebstahl mit der höchsten Beute in Italien.

Unter den gestohlenen Gebinden waren rund 10.000 Flaschen des Spitzenweins Solaia sowie Weine der Marken Tignanello und Guado al Tasso. Die Flaschen stammen aus dem Jahrgang 2023 und kosten je nach Sorte zwischen 120 und 300 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren mindestens sieben Täter an dem Einbruch beteiligt. Sie sollen die Alarmanlage ausgeschaltet und die Überwachungskameras außer Betrieb gesetzt haben. Anschließend seien sie mit zwei Lastwagen auf das Gelände gefahren und hätten die Flaschen mithilfe von Gabelstaplern der Kellerei verladen, berichteten die Ermittler. Entdeckt wurde der Diebstahl erst Montagfrüh, als Mitarbeiter das Fehlen der Weine bemerkten.

Renzo Cotarella, Geschäftsführer von Marchesi Antinori, bezeichnete die Täter als eine vermutlich gut organisierte Bande. Möglicherweise handle es sich um dieselben Personen, die in den vergangenen Monaten weitere Weinkellereien in Italien ins Visier genommen hätten. Das Unternehmen befürchtet, dass die gestohlenen Flaschen über Sammler oder Gastronomiebetriebe weiterverkauft werden könnten. Antinori informierte nach eigenen Angaben Kunden weltweit über den Diebstahl und warnte vor Angeboten außerhalb der offiziellen Vertriebskanäle.

Diebstähle in Weinkellereien sind in Italien keine Neuigkeit. Unbekannte hatten im September in einer Weinkellerei in der norditalienischen Weinregion Langhe mehr als 3.000 Flaschen des berühmten Barolo gestohlen. Der Wert soll mehrere hunderttausend Euro betragen. Der Einbruch ereignete sich in Monforte d'Alba in der piemontesischen Provinz Cuneo.