Für eine Familie aus Missouri ging der „Hochschwab-Dream“ in Erfüllung. Sie reiste nach Seewiesen, um von dort aus einen für sie besonderen Berg zu besteigen.

Wirtin Silvia Schuster von der gleichnamigen Traditionsgaststätte in Seewiesen (Gemeinde Turnau) begrüßte schon viele besondere Gäste in ihren Räumlichkeiten. Eine Familie aus Amerika brachte die Herzblut-Gastronomin zuletzt aber besonders zum Staunen. „Es ist mir unter die Haut gegangen“, berichtet sie gegenüber der Kleinen Zeitung.

Im Mai erhielt sie eine Buchung aus Amerika. Gleich fünf Apartments für 14 Personen wurden für September reserviert. „Ich habe mich gefragt, was diese Riesengruppe von Drüben bei uns in Seewiesen, also nicht unbedingt dem Zentrum der Welt, vorhat“, erzählt Schuster. Angereist sind dann schließlich nur fünf US-Gäste, jeder von ihnen bekam ein eigenes großzügiges Apartment.

Höchstes „Familienmitglied“

„Die Amerikaner denken eben wirklich größer“, lacht Schuster, die somit gleich bei deren Ankunft nicht schlecht über ihre Gäste aus Übersee staunen durfte. Doch als Vater Greg und seine Söhne Michael und Todd Ringkamp sowie Philipp Slattery und Joe Downey aus St. Louis im Bundesstaat Missouri über den Grund ihrer Reise ins beschauliche Seewiesen erzählten, war Schuster gleich noch schwerer beeindruckt.

© KK Die fünf Amerikaner mit Silvia Schuster

Denn die Familie erfüllte sich einen lang ersehnten Traum. Sie wollten dem sicher größten und imposantesten ihrer „Familienmitglieder“ einen Besuch abstatten, nämlich dem 2153 Meter hohen Ringkamp im Hochschwabgebiet. Bereits vor einigen Jahren hätten sie durch Zufall und dem lieben Internet erfahren, dass einer ihrer Namensvettern neben dem Hochschwab sesshaft ist, erklärt die Familie. Es folgte eine intensive Recherche.

Ich glaube, die Ringkamps und ihre Begleiter werden die Tage bei uns nicht so schnell vergessen. — Silvia Schuster , Schuster’s Alpenpanorama

Schon im Jahr 2019 wollten sie dann den „Hochschwab-Dream“ umsetzen. Corona hielt sie ab und so zogen weitere Jahre ins Land, bis es dieses Jahr zur Realisierung kam. In Wien gelandet, ging es mit dem Leihauto zu „Schuster’s Alpenpanorama“, wo sie von Freitag bis Sonntag unterkamen. „Bei der Kulisse konnte man sich nicht sattsehen“, schwärmten sie.

Mit eigener Flagge ausgestattet

Schuster hat diese Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit der Familie Ringkamp jedenfalls imponiert: „Sie waren super Gäste, sehr nett und zugänglich. Das ging schon weit über die generell offene Art der Amerikaner hinaus.“ Sie selbst verbrachte in der Vergangenheit auch ein halbes Jahr in Washington DC.

© KK Der lohnende Blick ins Tal

Ihre Tour im September hatten die Amerikaner jedenfalls bestens geplant. Sogar eine eigene Flagge schaffte es mit auf den Gipfel, der sich im Ostteil der Hochschwabgruppe in Richtung Himmel streckt. Das prächtige Bergwetter an diesem Tag hat dann auch noch perfekt mitgespielt. Der anspruchsvolle, aber äußerst lohnende Aufstieg verlief ohne Probleme.

© KK Am Ringkamp-Gipfel angekommen

„Alles in allem waren das schon Momente, die hängen bleiben und einen auch danach noch besonders freuen. Und es zeigt, dass man immer an seinen Träumen festhalten sollte“, freut sich Schuster und hält außerdem fest: „Ich glaube, die Ringkamps und ihre Begleiter werden die Tage bei uns nicht so schnell vergessen“. Was außerdem in Erinnerung bleibt: „Sie waren von unseren Hirsch-Käsekrainer begeistert.“