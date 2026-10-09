Kastenwagen prallte auf der A2 bei Sinabelkirchen gegen Leitschiene

Unbestimmten Grades verletzt wurde der Lenker eines Kastenwagens. Donnerstagabend prallte sein Fahrzeug auf der A2 bei Sinabelkirchen Richtung Wien gegen die Leitschiene. Die Ursache ist noch unklar.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A2 wurde Donnerstagabend die Feuerwehren Untergrossau und Obergrossau alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war gegen 19.30 Uhr ein Kastenwagen in Fahrtrichtung Wien zwischen Sinabelkirchen und Parkplatz Hochenegg gegen die Leitschiene geprallt. Er kam auf der Seite quer über die Fahrbahn zum Liegen.

© FF Untergrossau Warum der Kastenwagen gegen die Leitschiene geprallt war, steht derzeit noch nicht fest

Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, konnte sich aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Da der Kastenwagen leicht rauchte, bauten die Feuerwehren den Brandschutz auf.

1 / 3 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz © FF Untergrossau

Eine große Menge an Betriebsmitteln war ausgelaufen, diese musste gebunden werden. Mittels Seilwinde wurde das Unfallfahrzeug geborgen und im Anschluss die Fahrbahn gereinigt. Für die Dauer des Einsatzes musste die A2 in Fahrtrichtung Wien für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zur Staubildung.

Die Feuerwehren Untergrossau und Obergrossau waren mit 30 Personen im Einsatz. Auch das Rotre Kreuz, der Notarzt, Asfinag und die Polizei waren vor Ort.