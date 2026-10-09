Liezen: Ermittler kamen Tankstellendieben auf die Spur

Seit September sollen drei Männer zahlreiche Diebstähle in einer Liezener Tankstelle begangen haben. Sie erbeuteten Waren im vierstelligen Eurobereich.

Die Aufzeichnungen einer Videokamera wurden drei mutmaßlichen Langfingern in Liezen nun zum Verhängnis. Seit Anfang September sollen zwei slowakische Brüder im Alter von 15 und 18 Jahren, gemeinsam mit einem 29-jährigen Ungarn, immer wieder Diebstähle in einer Tankstelle im Liezener Ortsgebiet begangen haben. Dabei gingen die Verdächtigen jeweils arbeitsteilig vor, berichtet die Polizei.

Während das Brüderpaar die Angestellten der Tankstelle in ein Gespräch verwickelte, erbeutete der 29-Jährige Lebensmittel und elektronische Kleingeräte. Das Diebesgut teilten die drei Männer danach untereinander auf. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entstand so ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Verdächtige sind geständig

Dank Videoaufzeichnungen konnten die Ermittler die Identität der Verdächtigen feststellen. Bei der Einvernahme zeigten sich die Männer laut Polizei umfassend geständig und gaben an, im Zeitraum von drei bis vier Wochen mindestens drei Mal wöchentlich derartige Diebstähle begangen zu haben.