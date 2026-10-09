Raubüberfall in Bad Bleiberg: 78-Jähriger gefesselt und geschlagen

Mindestens zwei maskierte Täter überfielen am Donnerstagnachmittag einen 78-Jährigen in seinem Wohnhaus in Bad Bleiberg. Der Mann wurde gefesselt und schwer misshandelt. Fahndung bislang erfolglos.

Ein brutaler Raubüberfall löste am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei im Bezirk Villach-Land aus. Gegen 14 Uhr drangen mindestens zwei maskierte Täter in das Wohnhaus eines 78-jährigen Mannes in der Gemeinde Bad Bleiberg ein. Neben dem Pensionisten befanden sich zum Tatzeitpunkt auch dessen pflegebedürftige Lebensgefährtin und ihre 67-jährige Pflegehelferin im Haus.

Die Täter waren vermutlich mit einem Messer bewaffnet. Sie überwältigten den 78-Jährigen und fesselten ihn. Aufgrund seiner Verletzungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann mehrfach geschlagen und getreten wurde. Unter Anwendung massiver Gewalt und Drohungen zwangen die Täter ihr Opfer, gemeinsam mit ihnen das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Was die Unbekannten erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Lebensgefährtin und die Pflegehelferin blieben unverletzt.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Nach kurzer Zeit verließen die Täter das Wohnhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Pflegehelferin alarmierte daraufhin die Nachbarn, die wiederum die Polizei verständigten. Der 78-jährige Verletzte musste in das LKH Villach eingeliefert werden.

Unmittelbar nach dem Überfall wurde eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. Zahlreiche Polizeistreifen waren im Einsatz, zudem kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet. Die Suche nach den Tätern blieb jedoch bislang ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Kärnten und die Tatortgruppe waren bis in die Abendstunden vor Ort.

Messer sichergestellt

Die Ermittler stellten am Tatort ein Messer sicher, das höchstwahrscheinlich als Tatwaffe verwendet wurde. Es soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten geführt. Auch die Frage, wie die Täter in das Wohnhaus gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei ersucht die Bevölkerung von Bad Bleiberg und den angrenzenden Gemeinden um Mithilfe. Gesucht werden Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Auch Beobachtungen aus den Tagen vor dem Überfall könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Das Landeskriminalamt Kärnten nimmt unter der Telefonnummer 059 133-203 333 sachdienliche Hinweise entgegen. Sie können auch bei jeder Polizeidienststelle erstattet werden und werden vertraulich behandelt.