11 Millionen Euro kosten die neuen Garagen in der Kaserne Feldbach

In der Von-der-Groeben-Kaserne in Feldbach wurde der Start für den Bau des zweiten Garagentraktes gefeiert. Er wird Platz für rund 170 Fahrzeuge bieten.

In der Kaserne Feldbach fand der Spatenstich für den zweiten Garagentrakt statt. Die Gesamtbaukosten für die beiden neuen Garagen mit Vorplatz betragen elf Millionen Euro. Rund 32 Jahre hat es nach dem Grundstückerwerb gedauert, bis die Pläne für den weiteren Ausbau der Kaserne Feldbach umgesetzt wurden. Nach Errichtung des dritten Wohn- und Verwaltungsbaues erfolgten weitere infrastrukturelle Modernisierungsmaßnahmen. Neben den seit dem Jahre 1960 bestehenden Garagen wurde ein neuer Garagentrakt errichtet, der nun um einen zweiten Bereich vergrößert wird.

Brigadekommandant Heinz Zöllner bezeichnete die beiden Großgaragen als einen wichtigen Schritt in die Zukunft: „Die Fahrzeuge und Geräte haben sich technisch entwickelt, was dazu führte, dass diese Technik auch Schutz benötigt. Wir müssen die uns zugeteilten Mittel sparsam verwalten.“

Kasernenstandort gestärkt

Erfreut über die Entwicklung zeigte sich Bürgermeister Josef Ober: „Unsere Bemühungen um den Kasernenstandort haben sich gelohnt. Die Ausbaumaßnahmen kamen genau zur richtigen Zeit, wodurch die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres gestärkt wurde.“

© KLZ / Schleich-presse So soll das Garagenareal nach der Fertigstellung aussehen