Markthalle am Grazer Hofbauerplatz: Eröffnung zu Allerheiligen

Die neue Halle in Eggenberg nimmt längst Gestalt an: Die Tragekonstruktion samt Dach steht, die sanierten – und historischen – Tische werden bald wieder angeliefert. Erster Markttag für Allerheiligen geplant.

W wie Wurzelgemüse und Weiterentwicklung: Die Halle beim Bauernmarkt auf dem Hofbauerplatz hatte mehr als 50 Jahre auf dem Buckel und befand sich zuletzt laut Stadt Graz in einem „baulich schlechten Zustand“. Um vor allem die Sicherheit zu gewährleisten, wurden daher knapp vier Millionen Euro in die öffentliche Hand genommen für den Abbruch der denkmalgeschützten Markthalle – eine Konstruktion in markanter W-Form – sowie für eine Neuerrichtung. Letztere biegt nun auf dem Platz in Graz-Eggenberg in diesen Herbsttagen 2026 in die Zielgerade.

„Die charakteristische W-Konstruktion samt Dachaufbau ist fertiggestellt, aktuell laufen unter anderem noch Arbeiten durch Dachdecker und Elektriker“, heißt es am Freitag seitens des Büros von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Auch die Oberlichten aus Glas werden eingesetzt. Die neue Markthalle umfasst rund 650 Quadratmeter, insgesamt werden rund 1400 Quadratmeter am Hofbauerplatz neu gestaltet.“

Wir sind im Endspurt – und aus der Baustelle wird wieder ein Markt.“ — Johanna Regger , Projektleiterin

23 neue Bäume

In den nächsten Tagen sollen auch die sanierten, historischen Tischplatten zurückkehren. Diese werden künftig um mobile Holztische ergänzt, die je nach Bedarf für den Marktbetrieb aufgestellt werden können. Läuft alles nach Plan, „findet der erste reguläre Markttag bereits am 31. Oktober statt“, heißt es. Zudem wurden 23 neue Bäume rund um die Halle gepflanzt, das Wasser vom Hallendach wird gezielt in die unterirdischen Wurzelräume der Bäume geleitet. Und schließlich geht auch der Bau der neuen WC-Anlage ins Finale: Sie umfasst drei Toiletten, darunter eine barrierefreie Anlage; die alle über Wickelmöglichkeiten verfügen.

1 / 2 Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Projektleiterin Johanna Regger am Hofbauermarkt. © Stadt Graz

„Acht Gewerke gleichzeitig im Einsatz“

„Viele Menschen kommen seit Jahrzehnten hierher zum Einkaufen, zum Plaudern und weil dieser Markt einfach zu Eggenberg gehört“, so Vizebürgermeisterin Schwentner. Daher sei es ihr ein Anliegen gewesen, „diesen besonderen Charakter zu erhalten“, zugleich aber die Bedingungen für Standlerinnen und Standler sowie für Marktbesucher zu verbessern. „Derzeit sind sogar acht Gewerke gleichzeitig auf der Baustelle im Einsatz und arbeiten Hand in Hand am Ausbau der Markthalle und des Platzes. Umso schöner ist es, jetzt zu sehen, wie sich die vielen einzelnen Arbeitsschritte zu einem Ganzen fügen“, ergänzt Projektleiterin Johanna Regger seitens der Stadtbaudirektion. „Wir sind im Endspurt – und aus der Baustelle wird wieder ein Markt.“