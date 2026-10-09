Serie reißt nicht ab: Erneut Erdbeben im Raum Innsbruck

In Tirol hat die Erde in den vergangenen Wochen mehrfach gebebt. Die Erschütterungen wurden von zahlreichen Menschen wahrgenommen.

Erneut ein leichtes Erdbeben hat sich Freitagfrüh um 6.46 Uhr im Raum Innsbruck ereignet. Die Erdstöße bei Sistrans, südöstlich der Landeshauptstadt, erreichten eine Stärke von 3,1, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria mit.

Die Erschütterungen seien von vielen Personen teilweise deutlich wahrgenommen worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und auch nicht zu erwarten, wurde betont.

Es handelte sich um ein wiederholtes leichtes Erdbeben im Raum Innsbruck/Hall in Tirol in den vergangenen rund zwei Wochen.

Mehrere Beben in kurzer Zeit

Am vorvergangenen Wochenende ereignete sich ebenfalls südöstlich von Innsbruck ein Erdbeben der Stärke 3,8. Noch am selben Tag und in der Woche darauf kam es zu weiteren Beben geringeren Ausmaßes. Das letzte Beben bei Hall datierte auf die Nacht auf Mittwoch mit einer Magnitude von 3,7.

Auffällige Häufung im Raum Tirol

Insgesamt wurden im Raum Innsbruck-Hall allein im September 14 fühlbare Beben registriert, im Oktober waren es bislang drei. Seit August verzeichnet der Österreichische Erdbebendienst eine deutliche Häufung von Erdstößen im Zentralraum Tirol. Solche Häufungen seien laut Expertinnen und Experten nicht ungewöhnlich und würden periodisch immer wieder auftreten.