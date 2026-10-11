Riesentalent: So schaffte es die zehnjährige Alina in die zweite Bundesliga

Nach einem Schnuppertraining entdeckte Alina Winter ihre Liebe für den Tischtennissport. Bereits ein Jahr später sorgt die Zehnjährige für Aufsehen in der zweiten Bundesliga.

In die Fußstapfen der ehemaligen Tischtennis-Aushängeschilder aus der Region – Martina Petzner (Union St. Lambrecht), Elisabeth Maier, Barbara Wiltsche und Dolores Fetter (alle Atus Judenburg) – begibt sich Alina Winter. Vor einem Jahr nahm die St. Lambrechterin noch in ihrer Volksschulzeit an einem Schnuppertraining teil und entdeckte dabei auf Anhieb die Liebe zum Tischtennissport: „Gleich darauf habe ich bei der Premiere in der Nachwuchsliga in meiner zugeordneten Kategorie gewonnen“, erinnert sich die Zehnjährige.

Namhafte Trainer und Tischtennisexperten bescheinigen ihr rasch ein gutes Händchen für den Schläger. Dieses bestätigt sie mittlerweile Woche für Woche bei österreichweiten Turnierteilnahmen und auch auf unterschiedlichem Meisterschaftsniveau. Mit zehn Jahren in der zweiten Bundesliga zu spielen, hat durchaus Seltenheitswert.

Tägliches Training

Zuletzt holte sie im ersten Durchgang der Nachwuchsliga Steiermark in Kapfenberg in der Topgruppe 1 hinter dem weitaus älteren Hartberger Nicolas Bschaiden Platz zwei: „Ich konnte bisher mein Punktekonto von 500 bereits auf 900 Punkte steigern.“ Das tägliche Training im Sommer mit Christoph Simoner und Damir Sarsenbai, meist sogar zweimal, trägt also Früchte.

Nach ihren ersten Stationen und Lehrmonaten bei der Union St. Lambrecht und in Moosburg entschieden im Frühjahr Alina und ihre Eltern, Viktoria Winter und Uwe Moser, einen Vereinswechsel zu Indigo Graz vorzunehmen. Der Traditionsverein fördert insbesondere steirische Spielerinnen.

Enormer Sprung

Durch das Training unter Ex-Tischtennis-Profi Christoph Simoner ist ein enormer Sprung gelungen, wie auch ihre Auftritte für das Indigo Graz-Zweierteam in der zweiten Bundesliga bestätigen: Alina freut sich über „sechs Siege in bisher elf Partien“ – und das gegen durchwegs ältere und routinierte Kontrahenten.

Dahinter steckt aber sehr viel Wille, Ehrgeiz und Einsatz: „Tischtennis ist für mich ein täglicher Begleiter. Schon vor Schulbeginn trainiere ich, außerdem nütze ich neben den Trainingseinheiten auch YouTube-Beiträge zur Fortbildung.”

Unterstützung von allen Seiten

In der Mittelschule St. Lambrecht, wo sie aktuell die Schulbank drückt, gibt es für die vorbildliche Schülerin auch große Unterstützung. Natürlich stimmten auch die Eltern ihren Lebensalltag auf die sportliche Tochter ab: „Damit ich für die Trainingsfahrten nach Graz und für Fahrten zu Turnieren und Meisterschaftspartien zur Verfügung stehe, habe ich einen Jobwechsel vorgenommen”, erzählt Papa Uwe Moser.

In heimischen Gefilden ist Alinas Mutter der starke Rückhalt und wichtige Ansprechpartnerin. Für Alina Winter ist jedenfalls alles angerichtet, um ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen: „Ich möchte erfolgreich bei nationalen und internationalen Jugendturnieren abschneiden, in der Damen-Bundesliga spielen und für Österreich international erfolgreich sein.”

Sprung in den Nationalkader

Den Sprung in den erweiterten rot-weiß-roten U 13-Nationalkader hat sie bereits geschafft. Angedacht wird eventuell auch ein schulischer Wechsel ins Grazer-Monsberger-Sportgymnasium.