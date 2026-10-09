Prinz Harry über Depressionen: „Hatte das Gefühl, ohne Adrenalin nicht zu funktionieren“

In einer neuen Video-Serie spricht Prinz Harry über depressive Phasen, die Trauer um Mutter Diana und seinen damals falschen Umgang mit psychischen Ausnahmesituationen.

Prinz Harry (42) musste im Laufe seines Lebens einige Schicksalsschläge verkraften, besonders der frühe Tod seiner Mutter Diana hätte Spuren hinterlassen. Der Herzog von Sussex spricht in einer aktuellen Video-Serie auf Instagram sehr offen über sein Privatleben und die psychischen Belastungen der vergangenen Jahrzehnte.

In einem kürzlich veröffentlichten Gespräch für die Online-Lernplattform MasterClass spricht der jüngere Sohn von König Charles III. über Depressionen, verdrängte Gefühle und den Tod seiner Mutter Diana. Besonders offen schildert er eine schwierige Zeit Ende 2019: Nach dem Umzug mit seiner Frau Meghan (45) und dem damals noch kleinen Sohn Archie nach Kanada habe er einen emotionalen Absturz erlebt.

„Ich bin für etwa zwei Wochen in eine Depression gerutscht und hatte das Gefühl, ohne Adrenalin nicht funktionieren zu können“, berichtet der britische Royal. Mit Neurowissenschaftlerin Mary-Frances O’Connor widmet er sich der Frage, wie Menschen mit Verlust und Trauer umgehen können.

Tod von Diana: „Ich fühlte mich, als müsste ich traurig sein“

Der wohl größte Verlust für den Herzog von Sussex war der plötzliche Tod seiner Mutter, gefolgt von einer öffentlichen Trauerphase ohne die richtige Unterstützung. Harry war damals erst zwölf Jahre alt, sein älterer Bruder William 15. In dem aktuellen Gespräch erzählt er, dass er sich über Jahre emotional wie betäubt gefühlt habe. „Ich habe das Lächeln von meiner Mutter vergessen, ich habe vergessen, wie sie ausgesehen hat.“

Besonders bewegend ist seine Erkenntnis, dass er glaubte, seine Trauer beweisen zu müssen. „Ich hatte das Gefühl, traurig und emotional betäubt bleiben zu müssen, um ihr zu beweisen, dass ich sie vermisste“. Er habe sich schuldig gefühlt bei dem Gedanken, ohne seine Mutter glücklich sein zu können.

Für eine lange Zeit verdrängte er seine Trauer und versuchte seine Gefühle beiseite zu schieben. Erst als sich der 42-Jährige professionelle Hilfe suchte, fing er an den Verlust zu verarbeiten und seine Erinnerungen wiederzuerlangen. Ein Therapeut habe ihm vorgeschlagen, Dianas Parfum zu verwenden. Dadurch seien Erinnerungen und Emotionen wieder zugänglich geworden, berichtet Harry.

Schon früher sprach Harry über seine psychischen Probleme

Obwohl Harry mit seinen jüngsten Aussagen erneut für Aufmerksamkeit sorgt, ist es nicht das erste Mal, dass er öffentlich über seine psychische Gesundheit spricht. Bereits 2017 erzählte er in einem Interview, dass er nach dem Tod seiner Mutter seine Gefühle lange unterdrückt habe. Das habe sich sowohl auf sein Privatleben als auch auf seine Arbeit ausgewirkt.

Er habe sich wiederholt an den Rand eines Zusammenbruchs gebracht gefühlt. Sein Bruder William habe ihn schließlich dazu ermutigt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Harry begann, sich intensiver mit seiner Trauer auseinanderzusetzen und eine Therapie zu machen.

In seiner 2023 erschienenen Autobiografie beschrieb er, wie schwer es ihm gefallen sei, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. In Interviews sprach er zudem über den Versuch, belastende Gefühle mit Alkohol und Drogen zu verdrängen.

Auch seine militärische Laufbahn spielte dabei eine Rolle. Harry diente zehn Jahre lang in den britischen Streitkräften und war zweimal in Afghanistan im Einsatz. Im aktuellen Gespräch sagt er rückblickend, dass er in seinen Zwanzigern versucht habe, seinen Gefühlen davonzulaufen, indem er in den Krieg ging.

Bruch mit dem Königshaus und ein Neuanfang in Kanada

Die depressive Phase, von der Harry nun erzählt, fällt in eine entscheidende Zeit seines Lebens. Ende 2019 zog er mit seiner Frau Meghan und ihrem Sohn Archie nach Kanada. Das Paar wollte Abstand vom öffentlichen Druck und von den Konflikten rund um seine Rolle innerhalb der britischen Königsfamilie gewinnen.

Im Jänner 2020 kündigten Harry und Meghan an, sich als ranghohe Mitglieder des Königshauses zurückziehen zu wollen. Später ließen sie sich in Kalifornien nieder. Der Schritt sorgte weltweit für Schlagzeilen und führte zu einer anhaltenden Entfremdung zwischen Harry und Teilen seiner Familie. Das Verhältnis gilt bis heute als angespannt.

Das Paar, das sich 2018 das Ja-Wort in London gab, hat mittlerweile zwei Kinder, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Im Sommer sorgten sie mit ihrer überraschenden Rückkehr nach England weltweit für Schlagzeilen. Der 42-Jährige soll sich dafür eingesetzt haben, dass seine Kinder in seiner alten Heimat aufwachsen und dort zur Schule gehen. Mittlerweile soll sich die vierköpfige Familie fürs erste auf einem Anwesen von Freunden in den Cotswolds niedergelassen haben.